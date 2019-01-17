Амур.инфо публикует расписание мероприятий на Крещение

Фото: Амур.инфо

Благовещенская епархия опубликовала расписание мероприятий на Крещение в 2019 году. Они пройдут в Благовещенске, Белогорье, Игнатьеве. Представлены и рекомендации для амурчан, которые хотят приобщиться к празднику.

Празднование Святого Богоявления для православных амурчан начнется 18 января, в крещенский сочельник. В этот день во многих храмах утром будут читать великие (царские) часы Навечерия. Отрывки из Ветхого и Нового заветов, включенные в это богослужение, подробно раскрывают духовный смысл праздника. Затем совершается великая вечерня в соединении с торжественной литургией святителя Василия Великого. После службы духовенство освятит воду великим чином. Еще одно такое водосвятие будет совершаться 19 января, в канун Крещения.

Тем, кто в эти дни собирается принять участие в праздничных богослужениях, лучше прийти в храм со своей водой, заранее набранной в чистую тару. Бутылка или банка, в которой будет храниться вода, должна быть без этикеток, промытой от остатков ароматизированных напитков, желательно небьющейся. «Подпишите свою емкость, заранее снимите с нее крышку и поставьте на столик для освящения рядом с большим баком», – напутствует епархия.

После Великого водосвятия верующие, по традиции, выпивают по кружке крещенской воды в храме, умывают ею лицо, а затем разбирают свои бутылки и банки и уносят их домой. И 18, и 19 января освящение воды проводится в конце службы (около 12 часов).

Крещенскую воду можно набрать в храме и в другое удобное время. В дни праздника в православных храмах ее разливают всем желающим в порядке очереди. Церкви в Навечерие Богоявления и на Крещение открыты до 19-20 часов. Святую воду можно взять и после Крещения – ее обычно раздают в течение следующей за праздником недели в обычные часы работы храма. Очереди в эти дни уже нет.

В России на Крещение принято освящать воду и на естественных водоемах. Для этого во льду вырубается специальная крестообразная прорубь – иордань. Обливание водой или окунание в иордань на Крещение – старинный народный обычай. Однако вопреки народным поверьям, такое купание не смывает с человека грехи: это происходит только в таинстве исповеди.

В Благовещенске специальная иордань устроена на реке Зее в районе улицы Амурской, 1. Воду в ней освятят 19 января в 13:30. Освящать организованные места для крещенских купаний будут также в селе Белогорье (комплекс «Живоносный источник» на въезде в село), в селах Ивановка, Тамбовка и в Тынде.

Вода из проруби (иордани), освященная в праздник Крещения, имеет те же свойства, что и крещенская вода, которую раздают в храмах. При этом не следует забывать, что освящение меняет только духовные свойства воды, а не ее физический состав, поэтому святую воду из проруби советуют использовать только для окропления помещений и помазывания больных мест, но не для питья, сообщает епархия.

Расписание богослужений и водосвятий в праздник Крещения Господня

Благовещенский кафедральный собор, переулок Релочный, 15, телефон (8-4162) 215-500

18 января. Навечерие Богоявления

08:00 – Царские часы. 09:00 – Литургия, по окончании – великое освящение воды. 17:00 – всенощное бдение.

Раздача воды после освящения – в храме, с 13 до 19 часов.

19 января. Крещение Господне

08:30 – исповедь, часы. 09:00 – литургия, по окончании – великое освящение воды.

Раздача воды после освящения – в храме и на улице. Храм открыт до 19:30. Воду на улице можно будет набрать с 13 до 21 часа.

Крещенскую воду также можно будет взять в течение недели в обычные часы работы собора.

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», улица Красноармейская, 53, телефон (8-41-62) 54-00-48, vsehradost.ru

18 января. Навечерие Богоявления

08:00 – исповедь. 09:00 — Великая вечерня с литургией свт. Василия Великого. Великое освящение воды. 17:00 – всенощное бдение. 00:00 – Крещение Господне. Литургия Иоанна Златоуста. Освящение воды

19 января. Крещение Господне

09:00 – Божественная литургия. Великое освящение воды.

Храм Архистратига Божия Гавриила и прочих Небесных Сил бесплотных подворья Свято-Троицкого мужского монастыря, улица Горького, 133, телефон (8-4162) 33-03-17

18 января. Навечерие Богоявления

08:00 – исповедь. 09:00 – Царские часы. Великая вечерня с литургией свт. Василия Великого. Великое освящение воды. 17:00 – всенощное бдение.

Раздача воды после освящения – в храме, с 13 до 17 часов.

19 января. Крещение Господне

09:00 – исповедь. 10:00 – Божественная литургия. Великое освящение воды.

Раздача воды после освящения – в храме и на улице. Храм открыт до 19 часов, воду на улице можно будет набрать с 13 до 20 часов.

Крещенскую воду также можно будет взять в течение недели в обычные часы работы церкви.

Храм мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии подворья Среднебельского женского монастыря, улица Тополиная, 80, телефон (8-4162) 55-06-44

18 января. Навечерие Богоявления

08:00 – исповедь. 09:00 – Великая вечерня с литургией свт. Василия Великого. Великое освящение воды. 17:00 – всенощное бдение.

Раздача воды после освящения – в храме, с 13 до 17 часов.

19 января. Крещение Господне.

09:00 – исповедь. 09:00 – Божественная литургия. Великое освящение воды.

Раздача воды после освящения – в храме, с 13 до 20 часов.

Крещенскую воду также можно будет взять в течение недели в обычные часы работы церкви.

Храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник», село Белогорье, улица Мухина, 44, телефон 8-924-440-50-05

18 января. Навечерие Богоявления

17:00 – Всенощное бдение.

19 января, Крещение Господне

09:00 – Божественная литургия. Великое освящение воды. 13:00 – Великое освящение воды в православном комплексе «Живоносный источник» на въезде в Белогорье.

Храм благоверного князя Александра Невского, село Игнатьево, улица Советская, 3, телефон 8-962-295-96-16

18 января. Навечерие Богоявления

09:00 – Царские часы. Великая вечерня с литургией свт. Василия Великого. Великое освящение воды. 18:00 – всенощное бдение.

Раздача воды после освящения – на улице и в храме, с 13 до 20 часов.

19 января. Крещение Господне

09:00 – Божественная литургия. Великое освящение воды. 14:00 и 16:00 – Таинство Крещения.

Раздача воды после освящения – на улице и в храме, с 13 до 20 часов.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в этом году в Амурской области оборудуют 17 мест для крещенского купания.