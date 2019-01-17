Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:55 1

«Аэрофлот» за несколько дней продал льготные билеты на Дальний Восток

«Аэрофлот» за несколько дней продал льготные билеты на Дальний Восток
Фото: aeroflot.ru

Денежные средства, выделенные «Аэрофлоту» на субсидируемые перевозки с Дальнего Востока в центральную часть России и перелеты внутри ДФО, закончились через несколько дней после старта продаж. Бронирование мест временно приостановлено.

«Аэрофлот» за несколько дней освоил лимит государственных субсидий и обратился в Министерство транспорта РФ и Росавиацию с просьбой выделить дополнительное финансирование на продолжение продаж субсидируемых билетов. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

В настоящее время бронирование мест на маршрутах Дальнего Востока, а также внутри Дальневосточного федерального округа временно приостановлено.

При этом уточняется, что все подтвержденные ранее бронирования подлежат последующему оформлению в рамках действующих правил.

Продажу авиабилетов должны возобновить сразу после поступления дополнительных федеральных средств на программу субсидируемых перевозок.

Как сообщают дальневосточные СМИ, в ночь с 12 на 13 января, когда компания возобновила продажу билетов по сниженным ценам для определенных категорий пассажиров, у авиакасс выстроились огромные очереди. Люди занимали очередь ночью, составляли списки и все равно на всех желающих льготных билетов не хватило.

Похожая ситуация ежегодно складывается в Амурской области, когда после начала продаж льготные билеты разбирают за несколько дней. Так было и весной 2018 года. В том же году в правительстве РФ было принято решение о круглогодичной продаже льготных билетов. На сегодняшний день открыта продажа билетов до конца весны. На самые востребованные летние месяцы билетов пока нет, сообщили в одном из авиационных агентств Благовещенска.

Из Благовещенска по сниженным ценам можно улететь самолетами авиакомпаний «Уральские авиалинии», а также компании «Сибирь» (S7), которая недавно открыла продажу льготных авиабилетов до Новосибирска и в обратном направлении.

В авиакассах областного центра до официального закрытия продаж также можно было приобрести льготные билеты на самолеты «Аэролофлота». Правда, в этом случае вылет был бы из других дальневосточных городов, на которые распространяется действие программы субсидируемых перелетов, например, из Хабаровска.

В Приамурье самолеты авиакомпании пока не летают, из-за того, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Благовещенска не подходит для воздушных судов «Аэрофлота». Полосу собираются реконструировать. Но пока ни один конкурс по определению подрядчика не увенчался успехом.

Просмотров всего: 384

#льготные авиабилеты #транспорт #финансы

распечатать


Общество

Амурчане смогут получить 50%-ю скидку на поездки в купейных вагонах
Общество

Бар в центре Владивостока оштрафовали из-за мусора на 200 тысяч рублей
Происшествия

В Благовещенске легковушка перевернулась, столкнувшись с грузовиком (видео)
Происшествия 1

Под Свободным горел автобус (видео)
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • basnevod

    basnevod
    1 час назад

    эти фэйлы постоянны и абсурдно прекставлять их, как победы.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь