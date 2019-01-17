«Аэрофлот» за несколько дней продал льготные билеты на Дальний Восток

Фото: aeroflot.ru

Денежные средства, выделенные «Аэрофлоту» на субсидируемые перевозки с Дальнего Востока в центральную часть России и перелеты внутри ДФО, закончились через несколько дней после старта продаж. Бронирование мест временно приостановлено.

«Аэрофлот» за несколько дней освоил лимит государственных субсидий и обратился в Министерство транспорта РФ и Росавиацию с просьбой выделить дополнительное финансирование на продолжение продаж субсидируемых билетов. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

В настоящее время бронирование мест на маршрутах Дальнего Востока, а также внутри Дальневосточного федерального округа временно приостановлено.

При этом уточняется, что все подтвержденные ранее бронирования подлежат последующему оформлению в рамках действующих правил.

Продажу авиабилетов должны возобновить сразу после поступления дополнительных федеральных средств на программу субсидируемых перевозок.

Как сообщают дальневосточные СМИ, в ночь с 12 на 13 января, когда компания возобновила продажу билетов по сниженным ценам для определенных категорий пассажиров, у авиакасс выстроились огромные очереди. Люди занимали очередь ночью, составляли списки и все равно на всех желающих льготных билетов не хватило.

Похожая ситуация ежегодно складывается в Амурской области, когда после начала продаж льготные билеты разбирают за несколько дней. Так было и весной 2018 года. В том же году в правительстве РФ было принято решение о круглогодичной продаже льготных билетов. На сегодняшний день открыта продажа билетов до конца весны. На самые востребованные летние месяцы билетов пока нет, сообщили в одном из авиационных агентств Благовещенска.

Из Благовещенска по сниженным ценам можно улететь самолетами авиакомпаний «Уральские авиалинии», а также компании «Сибирь» (S7), которая недавно открыла продажу льготных авиабилетов до Новосибирска и в обратном направлении.

В авиакассах областного центра до официального закрытия продаж также можно было приобрести льготные билеты на самолеты «Аэролофлота». Правда, в этом случае вылет был бы из других дальневосточных городов, на которые распространяется действие программы субсидируемых перелетов, например, из Хабаровска.

В Приамурье самолеты авиакомпании пока не летают, из-за того, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Благовещенска не подходит для воздушных судов «Аэрофлота». Полосу собираются реконструировать. Но пока ни один конкурс по определению подрядчика не увенчался успехом.