Благовещенец-наркоман украл препарат, предназначавшийся онкобольной матери

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя областного центра, страдающего наркотической зависимостью. Мужчина похитил медицинский препарат, который предназначался для его онкобольной матери. Таким образом горожанин хотел получить дозу.

Это произошло в июле 2018 года в квартире одного из домов Благовещенска. Мужчина похитил упаковку медицинского препарата в виде ампул, предназначенного для инъекций его матери, страдающей онкологическим заболеванием. Содержимое одной из ампул он употребил с водой, а другую ампулу по неосторожности повредил, и содержимое было утрачено.

Суд при вынесении приговора мужчине учел смягчающие обстоятельства, такие как полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья и другие. Отягчающих обстоятельств установлено не было. Горожанина приговорили к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком.