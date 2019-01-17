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17января
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сегодня, 14:25 2

Благовещенец-наркоман украл препарат, предназначавшийся онкобольной матери

Благовещенец-наркоман украл препарат, предназначавшийся онкобольной матери
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя областного центра, страдающего наркотической зависимостью. Мужчина похитил медицинский препарат, который предназначался для его онкобольной матери. Таким образом горожанин хотел получить дозу.

Это произошло в июле 2018 года в квартире одного из домов Благовещенска. Мужчина похитил упаковку медицинского препарата в виде ампул, предназначенного для инъекций его матери, страдающей онкологическим заболеванием. Содержимое одной из ампул он употребил с водой, а другую ампулу по неосторожности повредил, и содержимое было утрачено.

Суд при вынесении приговора мужчине учел смягчающие обстоятельства, такие как полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья и другие. Отягчающих обстоятельств установлено не было. Горожанина приговорили к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • basnevod

    basnevod
    1 час назад

    чушь какая-то.

  • Сарочка

    Сарочка
    33 минуты назад

    Каких дебилов только не живёт на свете

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