45 воспитанников амурских детдомов провели новогодние каникулы в гостевых семьях

В Приамурье социальная акция проходила с 1 декабря 2018 года по 9 января 2019 года. В новогодние каникулы в гостях побывали 45 ребят из 16 организаций для детей, оставшихся без попечения родителей. Четыре ребенка останутся в этих семьях и после окончания каникул – над ними оформили постоянную опеку.

Из 23 организаций для детей, оставшихся без попечения родителей, в акции приняли участие 16. Из Поярковского центра содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей «Доверие» и Благовещенского детского дома временно проживали у жителей области по семь ребят. Пять воспитанников из Константиновского центра социальной помощи семье и детям «Росток» провели новогодние каникулы в гостевых семьях.

На две недели зимних каникул амурчане приглашали к себе в гости воспитанников детских домов, приютов и интернатов области, оформив гостевой режим – это форма помощи ребенку из детского дома без оформления его постоянного проживания в семье. Такая поддержка помогает воспитанникам выйти за рамки, созданные системой воспитательного учреждения и прочувствовать, как живет семья, получить навыки ведения хозяйства и общения с взрослыми и другими детьми в семейном кругу.

В некоторых случаях гостевой режим используется как подготовка ребенка и семьи к постоянному размещению под опеку или на усыновление. Кроме того, подобное наставничество дает возможность получить моральную поддержку не только во время пребывания в учреждении для детей-сирот, но и после выпуска. Это особенно важно для детей, которые в ближайшие годы покинут стены детского дома и начнут самостоятельную жизнь, сообщает министерство социальной защиты населения Амурской области.

«У нас в области акции по популяризации гостевого режима среди населения проходят с 2015 года, – рассказала заместитель министра социальной защиты населения Амурской области Ирина Пирог. – Всего состоялось семь акций. Во время летних каникул акции называются "Каникулы в семье", во время зимних – "Подари семью на Новый год". Всего по итогам семи акций более 700 детей побывали в 587 семьях. Более 160 детей устроены в данные семьи под постоянную опеку».

Во время летних каникул 2019 года также планируется организовать акцию по устройству детей из детских домов и приютов на летние месяцы в гостевые семьи. На гостевой режим рекомендуют приглашать детей старше 10 лет. Детей младшего возраста психологи рекомендуют передавать на гостевой режим только в исключительных случаях. В настоящий момент в организациях для детей-сирот живут более 800 детей, оставшихся без попечения родителей. «Стоит понимать, что главной задачей гостевого режима является не поиск новых родителей для воспитанников детских домов, а появление у ребят взрослых надежных наставников, чья поддержка так нужна детям», – подчеркивают в министерстве социальной защиты населения.

За консультацией по вопросам оформления гостевого режима можно обращаться в органы опеки и попечительства по месту жительства, а также в ресурсный центр по подготовке и сопровождению замещающих семей министерства социальной защиты населения Амурской области по номеру: (4162) 200-269.