Для космодрома Восточный построят новый измерительный пункт

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В городе Поронайск Сахалинской области будет построен трассовый измерительный пункт «Сахалин», который используют для нужд космодрома Восточный. Проектно-сметная документация на возведение объекта получила одобрение Главгосэкспертизы.

«Сахалин» представляет собой комплекс сооружений и технических средств для сбора телеметрической информации при пусках ракет с Восточного. Также пункт используют для получения управляющих программ от командно-измерительного пункта управления, их передачи на космические аппараты и другие изделия ракетно-космической техники.

Как сообщается на сайте Главгосэкспертизы, измерительный пункт будет размещен по трассе выведения с космодрома Восточный, расположенной над островом Сахалин. Он обеспечит непрерывность зон радиовидимости на активном участке траектории полета.

«Представленные в составе пункта технические средства войдут в комплекс средств измерений, сбора и обработки информации о ракетах космического назначения при решении задач информационного обеспечения запусков космических аппаратов по федеральной космической программе России и международным проектам. Для решения задач управления космическими аппаратами научного и социально-экономического назначения и пилотируемых космических комплексов они будут задействованы в составе наземных комплексов управления космическими аппаратами», – пишет ведомство.

Согласно проектной документации, на территории измерительного пункта будут построены основное здание унифицированного технологического модуля и девять пилонов под антенные системы, административно-бытовое здание с КПП, гостиница со встроенным защитным сооружением гражданской обороны, трансформаторная подстанция с дизельными электростанциями и комплекс сооружений для хранилища дизельного топлива, гараж и склад ГСМ. Также будут проложены внутриплощадочные инженерные сети.

Проект реализуется в рамках федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации».