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17января
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Зоозащитникам предъявили счет за утилизацию трупов собак из чигиринского приюта

Зоозащитникам предъявили счет за утилизацию трупов собак из чигиринского приюта

Благовещенские зоозащитники были вынуждены заплатить 22 тысячи рублей за утилизацию трупов собак из приюта «Дружок». Областная ветеринарная лаборатория, принявшая трупы на исследование, сообщила волонтерам, вывозившим мертвых собак из Чигирей, что на утилизацию бюджетные деньги не выделяются.

«Сейчас все мертвые животные находятся в лаборатории. Мы сами наняли грузовик, загрузили в него трупы и отвезли их из чигиринского приюта в лабораторию. В ближайшее время будет проведено исследование, специалисты установят причину смерти собак. А после потребуется утилизация трупов. Но если исследование будет проведено бесплатно, то вот за утилизацию пришлось заплатить нам», – рассказала волонтер Дарья.

За утилизацию трупов весом 277 килограммов волонтеры отдали 22 тысячи рублей. Проводить ее будет частная фирма «Консул», с которой сотрудничает ветеринарная лаборатория, подведомственная областному управлению ветеринарии.

«У лаборатории нет возможности самостоятельно утилизировать. Поэтому каждый год лаборатория заключает договоры с организацией "Консул" для утилизации биологических отходов. И, когда лаборатория проводит исследования, она за внебюджетные средства все утилизирует. Мы готовы принять все трупы, провести исследования за счет бюджета, только на утилизацию не выделяются средства. Если бы у нас была возможность, мы бы без проблем это сделали», – прокомментировал начальник областного управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

Между тем в ветуправлении отметили, что зоозащитным организациям, приютившим выживших собак, предложили помощь. Специалисты готовы оказать ветеринарное сопровождение, то есть принять спасенных животных на осмотр и лечение, если это необходимо.

«Мы готовы по мере своих возможностей оказать помощь. Потому что в частных клиниках им это дорого обойдется. Мы им наше предложение озвучили. Сейчас они составят список собак, которым нужна ветеринарная помощь. Мы сможем также предоставить медикаменты, которыми располагаем», – добавил Сергей Владимирович.

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#животные #собачий Освенцим

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Комментарии
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  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    пусть выставят счет мэрии или золотареву

  • Сарочка

    Сарочка
    2 часа назад

    Я не пойму, а почему этому уроду или его жене не выставляют никакие счета, и судить его нужно по нескольким статьям в том числе хищение государственных денег

  • Токарев

    Токарев
    1 час назад

    Какой позор, неужели у местных властей не найдется таких огромных денег??? Ведь вина и на их плечах.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    1 час назад

    Как пошёл разговор за деньги доброхотов убавилось?

  • Tina22

    Tina22
    1 час назад

    ФИО

    пусть выставят счет мэрии или золотареву



    У них броня!

  • Oldlord

    Oldlord
    43 минуты назад

    Сарочка

    Я не пойму, а почему этому уроду или его жене не выставляют никакие счета, и судить его нужно по нескольким статьям в том числе хищение государственных денег



    Вы можете выставить им счёт.



    Но они его не оплатят!



    И заставить их это сделать будет весьма проблематично!



  • PomaLLIka

    PomaLLIka
    41 минута назад



    ибо не#ер как говорится

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