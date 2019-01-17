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17января
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сегодня, 13:09 0

В Благовещенске легковушка перевернулась, столкнувшись с грузовиком (видео)

В Благовещенске легковушка перевернулась, столкнувшись с грузовиком (видео)
Фото: кадр видео

Утром 17 января в Благовещенске произошло ДТП с переворотом. На боку оказался легковой автомобиль повышенной проходимости Chevrolet Niva.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, это случилось в 10:24 в районе дома № 4/1 по улице Институтской. Водитель «Нивы» 1954 года рождения совершил столкновение с грузовым автомобилем «ГАЗ», легковушка опрокинулась. В результате водитель Chevrolet получил травмы.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

Просмотров всего: 2591

#ДТП #происшествия #транспорт

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