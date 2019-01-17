В Благовещенске легковушка перевернулась, столкнувшись с грузовиком (видео)
Утром 17 января в Благовещенске произошло ДТП с переворотом. На боку оказался легковой автомобиль повышенной проходимости Chevrolet Niva.
Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, это случилось в 10:24 в районе дома № 4/1 по улице Институтской. Водитель «Нивы» 1954 года рождения совершил столкновение с грузовым автомобилем «ГАЗ», легковушка опрокинулась. В результате водитель Chevrolet получил травмы.
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
Видео: instagram.com/skaner_dtp28
Просмотров всего: 2591