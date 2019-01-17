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17января
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сегодня, 12:43 1

Под Свободным горел автобус (видео)

Под Свободным горел автобус (видео)
Фото: instagram.com/svbnews

Утром 17 января под Свободным произошло возгорание автобуса. Фото и видео с места происшествия появились в социальных сетях.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, когда пожарные прибыли на место, водитель уже сам потушил пламя. В ведомстве пояснили, что это не рейсовый автобус, находились ли в нем пассажиры в момент возгорания, неизвестно.

В результате пожара у автобуса поврежден моторный отсек, люди не пострадали.

По информации инстаграм-паблика SVB NEWS, происшествие случилось около 9 часов утра на выезде из Свободного, неподалеку от АЗС «Стрела».

Видео: instagram.com/blag_dtp

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#пожары #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Не пойму, что стало с людьми (надеюсь не со всеми)? Увидел, что на трассе горит автобус, нет, чтобы остановиться, схватить огнетушитель и бежать на помощь водителю. Так нет же, лучше я сниму и, "пулей" в инстаграм. А, что помощь, ну не мне же...

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