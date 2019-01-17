Под Свободным горел автобус (видео)

Фото: instagram.com/svbnews

Утром 17 января под Свободным произошло возгорание автобуса. Фото и видео с места происшествия появились в социальных сетях.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, когда пожарные прибыли на место, водитель уже сам потушил пламя. В ведомстве пояснили, что это не рейсовый автобус, находились ли в нем пассажиры в момент возгорания, неизвестно.

В результате пожара у автобуса поврежден моторный отсек, люди не пострадали.

По информации инстаграм-паблика SVB NEWS, происшествие случилось около 9 часов утра на выезде из Свободного, неподалеку от АЗС «Стрела».

Видео: instagram.com/blag_dtp