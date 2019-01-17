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17января
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сегодня, 12:18 2

Благовещенка, попавшая в ДТП: автобус остановился прямо на моей ноге (видео)

Благовещенка, попавшая в ДТП: автобус остановился прямо на моей ноге (видео)
Фото: «Сканер»

Врачи сделали невозможное возможным – так говорит пациентка Благовещенской городской больницы Ирина. В понедельник, 14 января, девушка попала под автобус, который буквально раздробил ей стопу. Ирина рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» о том, что произошло в тот вечер, изменивший ее жизнь.

«Сейчас я чувствую себя хорошо, настроение хорошее, врачи и медперсонал профессиональны и внимательны. Я считаю, что врач сделал невозможное возможным. Я сама видела, что было у меня с ногой», – говорит Ирина.

В понедельник, 14 января, около 21 часа молодая женщина возвращалась с работы. Совсем недавно она вышла из декретного отпуска и устроилась мастером по маникюру. «Я шла по Калинина, переходила Красноармейскую на зеленый – это совершенно точно. Автобус ехал по Калинина и поворачивал налево, на Красноармейскую. На меня он наехал справа», – вспоминает девушка.

Момент ДТП записали видеокамеры, установленные на здании общежития в районе перекрестка. Ира появляется в кадре с 50-й секунды. Видно, как хрупкую девушку в светлой куртке подминает под себя автобус. Тяжелая машина остановилась прямо на ноге Ирины.

«Я упала, закричала. Машина продолжила движение и остановилась прямо на ноге. От сапог ничего не осталось. От ноги тоже... Стопа раздроблена, палец где-то там остался», – продолжает пострадавшая. В таких тяжелых случаях часто приходится ампутировать поврежденную конечность. Но врачам удалось сохранить стопу. Ирине предстоит длительный период восстановления. Работать она пока не может.

Муж Ирины, Яков, разыскал очевидцев ДТП и переписал записи камер наружного видеонаблюдения. В полиции мужчине сообщили, что будет возбуждено уголовное дело. «Водителю автобуса грозит лишение водительских прав и штраф. То, что пришлось пережить моей жене, не передать словами. Конечно, мы будем заявлять исковое заявление о возмещении вреда здоровью», – сказал Яков.

В управлении МВД России по Амурской области корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что по факту ДТП возбуждено дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Водителю, если в суде будет доказана его вина, может грозить лишение свободы на срок до двух лет с лишением права на управление транспортными средствами.

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#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    1 час назад

    Бедная женщина. Скорейшего выздоровления! Лишь бы ногу сохранили.

  • MetsNY

    MetsNY
    1 час назад

    Жаль ее конечно. Но сколько раз уже говорили- вышел на проезжую часть смотри на 360 градусов.

    У нас пешеходы, которые идут на зеленый, такое чувство, что купили билет на бессмертие.

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