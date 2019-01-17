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17января
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сегодня, 12:22 12

Руководство горбольницы Благовещенска передумало сокращать медсестер

Руководство горбольницы Благовещенска передумало сокращать медсестер
Фото: Амур.инфо

И.о. главного врача Благовещенской городской больницы Андрей Роговченко подписал новый приказ об отмене грядущих сокращений медицинских сестер службы ультразвуковой диагностики. Под сокращение должны были попасть 11 человек, а их обязанности намеревались передать операторам ЭВМ.

Такое решение в больнице объясняли экономией денежных средств – почти 190 тысяч рублей в месяц. Эти средства должны были направить в «переменную часть заработной платы, которая зависит от конкретных показателей эффективности труда».

Если бы приказ остался в силе, сокращенные медсестры, по их словам, в два раза потеряли бы в заработной плате при том же объеме работы, лишились бы льгот, положенных медикам, и так далее. Сами медсестры и врачи, с которыми они работали в самой больнице, а также в городском роддоме и двух женских консультациях – № 1 и № 2, переживали, что данная мера может негативно сказаться на качестве оказываемых услуг.

Приказ о сокращении медсестер службы ультразвуковой диагностики и введении на замену им в штатное расписание операторов ЭВМ и.о. главного врача Андрей Роговченко подписал 29 декабря 2018 года.

14 января материал о сокращениях вышел на сайте Амур.инфо. 15 января руководитель медучреждения подписал новый приказ. Согласно этому документу, были исключены из предыдущего декабрьского приказа пункты, касающиеся сокращения медсестер и введения им на замену операторов ЭВМ.

Медработники считают, что свою роль сыграл общественный резонанс после огласки готовящихся перемен. Новость о сокращении на сайте и в Инстаграме ИА «Амур.инфо» прочитали более 70 тысяч пользователей и оставили более полутысячи комментариев. В основном люди негативно отзывались о решении руководства больницы.

«Конечно, много нервов было потрачено. Просто очень обидно, что только путем того, что мы подняли общественность, какой-то всеобщий резонанс, пришлось обратиться в средства массовой информации – вот только таким образом получили положительный результат. Спасибо людям. Не ожидали, честно говоря, что будет такая поддержка, столько было мнений в нашу защиту. Справедливость восторжествовала. Это абсолютно правильное решение, основанное на справедливости и на букве закона, так оно и должно было быть. Если честно, мы мало надеялись на справедливость, и для себя решили, что на сегодня надо отстаивать свою точку зрения, несмотря ни на что. Потому что нас защищать никто не решался, и мы приняли такое решение – раз в защиту нашу никого нет, мы сами будем отстаивать свои права», – поделилась одна из медицинских сестер, которая попадала под сокращение.

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#здоровье #работа

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Комментарии
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  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    3 часа назад

    Это что за руководители такие?

    Как только проблема приняла общественную огласку, так сразу переобулись!!!!

    Врач должен лечить, управленец должен управлять!! Не сможет ведь управленец вылечить человека, так и врач не может эффективно и грамотно управлять!!

    А если бы это медперсонал не заявил о себе что их хотят сократить, то и сократили бы.

  • PRO

    PRO
    3 часа назад

    Правильно, втихаря надо такие вещи делать

  • Разиня

    Разиня
    3 часа назад

    А давайте тогда 11 дворников уволим? Мож с дворниками прокатит?

    ну или просто тупо 11 поциентов из палат вышвырнем на мороз .....

    АЛЁЁЁ!!!! Вы чё там, в Рукаводстве больницы, Против Приказов самого Президента Прёте? Вам сказано экономить - вы чё там быкуете и не экономите?

    Нука быро кого нибудь сократили. уволили. отправили на пенисию .... не менее 11 человек чёб ....

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    и тут вспоминается анекдот про уборщицу в публичном доме, которая сказала, что кровати бесполезно переставлять. нужно экономить на вот таких управленцах, которые вот так к своему же персоналу относятся. а они еще так же и лечебный процесс организовывают! позорники!

  • добренький

    добренький
    3 часа назад

    СЕЙЧАС С СУБОТИНЫМ ДУМАЮТ КОГО ТОГДА СОКРАТИТЬ, И ЭТО БУДЕТ НО ТОЛЬКО НЕ ЗАМОВ.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    Отличная новость! Побольше бы таких.

  • гусеница

    гусеница
    2 часа назад

    Сокращать надо не линейный персонал, а начальников, один начальник получает, как 5 медсестёр ( а может и побольше).

    С уважением

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    1 час назад

    Это не идея Роговченко, который делает всё с подачи министра. Ну а министр работает как бог на душу положит, сначала сделает, потом получает по башке и - напопятную. Точно так же и с "Белой розой", начал выселять, подставил губернатора, снова получил по башке, всё отложил. Когда в голове пусто и кроме стремления к наживе в ней больше ничего нет, то всё получается именно так, по идиотски.

  • Oldlord

    Oldlord
    55 минут назад

    Amurskiy patriot

    Не сможет ведь управленец вылечить человека, так и врач не может эффективно и грамотно управлять!!



    Хм...



    Это вы про Лео Бокерию тоже высказались?



  • Folumus

    Folumus
    24 минуты назад

    Врачи оперативных специальностей это плохие организаторы им бы все удалять, да сиквистировать. Разумно подходите к нашей "больной областной медицине" гуманно, консервативно!

  • Folumus

    Folumus
    20 минут назад

    Придерживайтесь русским пословицам сначала семь раз подумай, а потом один раз раз умный приказ подготовь! А то опять осечка.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    10 минут назад

    Oldlord 37 минут назад

    Amurskiy patriot

    Не сможет ведь управленец вылечить человека, так и врач не может эффективно и грамотно управлять!!

    Хм...

    Это вы про Лео Бокерию тоже высказались?

    О чем Вы говорите??? Лео Бокерия - это человек с мировым именем. Имя Лео Бокерия указано почти в 200 патентах на изобретения, облегчающие жизнь больным и работу врачам.

    Так что не плюйте против ветра.

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