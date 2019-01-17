Руководство горбольницы Благовещенска передумало сокращать медсестер

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И.о. главного врача Благовещенской городской больницы Андрей Роговченко подписал новый приказ об отмене грядущих сокращений медицинских сестер службы ультразвуковой диагностики. Под сокращение должны были попасть 11 человек, а их обязанности намеревались передать операторам ЭВМ.

Такое решение в больнице объясняли экономией денежных средств – почти 190 тысяч рублей в месяц. Эти средства должны были направить в «переменную часть заработной платы, которая зависит от конкретных показателей эффективности труда».

Если бы приказ остался в силе, сокращенные медсестры, по их словам, в два раза потеряли бы в заработной плате при том же объеме работы, лишились бы льгот, положенных медикам, и так далее. Сами медсестры и врачи, с которыми они работали в самой больнице, а также в городском роддоме и двух женских консультациях – № 1 и № 2, переживали, что данная мера может негативно сказаться на качестве оказываемых услуг.

Приказ о сокращении медсестер службы ультразвуковой диагностики и введении на замену им в штатное расписание операторов ЭВМ и.о. главного врача Андрей Роговченко подписал 29 декабря 2018 года.

14 января материал о сокращениях вышел на сайте Амур.инфо. 15 января руководитель медучреждения подписал новый приказ. Согласно этому документу, были исключены из предыдущего декабрьского приказа пункты, касающиеся сокращения медсестер и введения им на замену операторов ЭВМ.

Медработники считают, что свою роль сыграл общественный резонанс после огласки готовящихся перемен. Новость о сокращении на сайте и в Инстаграме ИА «Амур.инфо» прочитали более 70 тысяч пользователей и оставили более полутысячи комментариев. В основном люди негативно отзывались о решении руководства больницы.

«Конечно, много нервов было потрачено. Просто очень обидно, что только путем того, что мы подняли общественность, какой-то всеобщий резонанс, пришлось обратиться в средства массовой информации – вот только таким образом получили положительный результат. Спасибо людям. Не ожидали, честно говоря, что будет такая поддержка, столько было мнений в нашу защиту. Справедливость восторжествовала. Это абсолютно правильное решение, основанное на справедливости и на букве закона, так оно и должно было быть. Если честно, мы мало надеялись на справедливость, и для себя решили, что на сегодня надо отстаивать свою точку зрения, несмотря ни на что. Потому что нас защищать никто не решался, и мы приняли такое решение – раз в защиту нашу никого нет, мы сами будем отстаивать свои права», – поделилась одна из медицинских сестер, которая попадала под сокращение.