Руководство горбольницы Благовещенска передумало сокращать медсестер
И.о. главного врача Благовещенской городской больницы Андрей Роговченко подписал новый приказ об отмене грядущих сокращений медицинских сестер службы ультразвуковой диагностики. Под сокращение должны были попасть 11 человек, а их обязанности намеревались передать операторам ЭВМ.
Такое решение в больнице объясняли экономией денежных средств – почти 190 тысяч рублей в месяц. Эти средства должны были направить в «переменную часть заработной платы, которая зависит от конкретных показателей эффективности труда».
Если бы приказ остался в силе, сокращенные медсестры, по их словам, в два раза потеряли бы в заработной плате при том же объеме работы, лишились бы льгот, положенных медикам, и так далее. Сами медсестры и врачи, с которыми они работали в самой больнице, а также в городском роддоме и двух женских консультациях – № 1 и № 2, переживали, что данная мера может негативно сказаться на качестве оказываемых услуг.
Приказ о сокращении медсестер службы ультразвуковой диагностики и введении на замену им в штатное расписание операторов ЭВМ и.о. главного врача Андрей Роговченко подписал 29 декабря 2018 года.
14 января материал о сокращениях вышел на сайте Амур.инфо. 15 января руководитель медучреждения подписал новый приказ. Согласно этому документу, были исключены из предыдущего декабрьского приказа пункты, касающиеся сокращения медсестер и введения им на замену операторов ЭВМ.
Медработники считают, что свою роль сыграл общественный резонанс после огласки готовящихся перемен. Новость о сокращении на сайте и в Инстаграме ИА «Амур.инфо» прочитали более 70 тысяч пользователей и оставили более полутысячи комментариев. В основном люди негативно отзывались о решении руководства больницы.
«Конечно, много нервов было потрачено. Просто очень обидно, что только путем того, что мы подняли общественность, какой-то всеобщий резонанс, пришлось обратиться в средства массовой информации – вот только таким образом получили положительный результат. Спасибо людям. Не ожидали, честно говоря, что будет такая поддержка, столько было мнений в нашу защиту. Справедливость восторжествовала. Это абсолютно правильное решение, основанное на справедливости и на букве закона, так оно и должно было быть. Если честно, мы мало надеялись на справедливость, и для себя решили, что на сегодня надо отстаивать свою точку зрения, несмотря ни на что. Потому что нас защищать никто не решался, и мы приняли такое решение – раз в защиту нашу никого нет, мы сами будем отстаивать свои права», – поделилась одна из медицинских сестер, которая попадала под сокращение.
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