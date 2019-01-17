Благовещенские зоозащитники принимают помощь для собак, спасенных из приюта в Чигирях

Зоозащитники принимают корма, субпродукты и крупы для горячего питания, а также деньги на содержание и лечение спасенных собак из «собачьего Освенцима». Помощь необходима организациям «Горячие сердца» (@goryachie_cerdca), «Кошкин дом» (@help_animals_blg), «Остров спасения» (@ostrovspaseniya), ОЗЖ «Шанс» (@zoo_amur.chance), «Подари жизнь» (@ozzh_podari_zhizn).

Реквизиты «Острова спасения»:

Счёт 40703810603000000165 ИНН 2801204024 БИК 040813608

Реквизиты «Горячих сердец»:

Карта Сбербанка 5469 0300 1022 5654 Мобильный банк 8924-841-13-99 (Алла Николаевна В.) «Голодный телефон» 8914567-73-37

Реквизиты «Кошкиного дома»:

«Голодный телефон» 89145806800 Яндекс-кошелек 410015718058278 Карта Сбербанка 4276 8030 1171 9370 Мобильный банк 89145719061 (Светлана Витальевна П.)

Реквизиты ОЗЖ «Шанс»:

Карта Сбербанка 4276803021107988 Мобильный банк 89246761405 (Елена Ивановна)

Реквизиты организации «Подари жизнь»:

Карта Сбербанка 639002039004995735 Мобильный банк 89619514696 (Ольга Владимировна З.)

Тем временем пользователи соцсетей, пытаясь привлечь внимание к ситуации, отмечают в разных аккаунтах, где публиковались шокирующие кадры из приюта «Дружок», известных блогеров, волонтеров, артистов и представителей власти.

«Люди в соцсетях активно откликнулись, спрашивают, чем они могут помочь. Отмечают в Инстаграме под постами о животных чигиринского приюта губернатора Амурской области, министра здравоохранения региона, министра природных ресурсов и экологии России, различные федеральные СМИ, в том числе Первый канал, администрацию Благовещенска, известных блогеров, певцов и певиц, Андрея Малахова, зоозащитные организации из других городов, организацию "Зооправо" – это ассоциация специалистов и юристов по правам и защите животных. В общем отклик большой», – рассказала волонтер Екатерина.