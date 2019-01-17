Благовещенские зоозащитники принимают помощь для собак, спасенных из приюта в Чигирях
Зоозащитники Благовещенска, забравшие большинство выживших собак из приюта «Дружок», принимают помощь для животных. В общей сложности из Чигирей вывезли около 40 собак, часть из них забрали свободные волонтеры, часть зоозащитные организации, часть просто неравнодушные люди.
Зоозащитники принимают корма, субпродукты и крупы для горячего питания, а также деньги на содержание и лечение спасенных собак из «собачьего Освенцима». Помощь необходима организациям «Горячие сердца» (@goryachie_cerdca), «Кошкин дом» (@help_animals_blg), «Остров спасения» (@ostrovspaseniya), ОЗЖ «Шанс» (@zoo_amur.chance), «Подари жизнь» (@ozzh_podari_zhizn).
Реквизиты «Острова спасения»:
- Счёт 40703810603000000165
- ИНН 2801204024
- БИК 040813608
Реквизиты «Горячих сердец»:
- Карта Сбербанка 5469 0300 1022 5654
- Мобильный банк 8924-841-13-99 (Алла Николаевна В.)
- «Голодный телефон» 8914567-73-37
Реквизиты «Кошкиного дома»:
- «Голодный телефон» 89145806800
- Яндекс-кошелек 410015718058278
- Карта Сбербанка 4276 8030 1171 9370
- Мобильный банк 89145719061 (Светлана Витальевна П.)
Реквизиты ОЗЖ «Шанс»:
- Карта Сбербанка 4276803021107988
- Мобильный банк 89246761405 (Елена Ивановна)
Реквизиты организации «Подари жизнь»:
- Карта Сбербанка 639002039004995735
- Мобильный банк 89619514696 (Ольга Владимировна З.)
Тем временем пользователи соцсетей, пытаясь привлечь внимание к ситуации, отмечают в разных аккаунтах, где публиковались шокирующие кадры из приюта «Дружок», известных блогеров, волонтеров, артистов и представителей власти.
«Люди в соцсетях активно откликнулись, спрашивают, чем они могут помочь. Отмечают в Инстаграме под постами о животных чигиринского приюта губернатора Амурской области, министра здравоохранения региона, министра природных ресурсов и экологии России, различные федеральные СМИ, в том числе Первый канал, администрацию Благовещенска, известных блогеров, певцов и певиц, Андрея Малахова, зоозащитные организации из других городов, организацию "Зооправо" – это ассоциация специалистов и юристов по правам и защите животных. В общем отклик большой», – рассказала волонтер Екатерина.
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