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17января
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сегодня, 12:10 6

Благовещенские зоозащитники принимают помощь для собак, спасенных из приюта в Чигирях

Благовещенские зоозащитники принимают помощь для собак, спасенных из приюта в Чигирях
Фото: amur.info

Зоозащитники Благовещенска, забравшие большинство выживших собак из приюта «Дружок», принимают помощь для животных. В общей сложности из Чигирей вывезли около 40 собак, часть из них забрали свободные волонтеры, часть зоозащитные организации, часть просто неравнодушные люди.

Зоозащитники принимают корма, субпродукты и крупы для горячего питания, а также деньги на содержание и лечение спасенных собак из «собачьего Освенцима». Помощь необходима организациям «Горячие сердца» (@goryachie_cerdca), «Кошкин дом» (@help_animals_blg), «Остров спасения» (@ostrovspaseniya), ОЗЖ «Шанс» (@zoo_amur.chance), «Подари жизнь» (@ozzh_podari_zhizn).

Реквизиты «Острова спасения»:

  1. Счёт 40703810603000000165
  2. ИНН 2801204024
  3. БИК 040813608

Реквизиты «Горячих сердец»:

  1. Карта Сбербанка 5469 0300 1022 5654
  2. Мобильный банк 8924-841-13-99 (Алла Николаевна В.)
  3. «Голодный телефон» 8914567-73-37

Реквизиты «Кошкиного дома»:

  1. «Голодный телефон» 89145806800
  2. Яндекс-кошелек 410015718058278
  3. Карта Сбербанка 4276 8030 1171 9370
  4. Мобильный банк 89145719061 (Светлана Витальевна П.)

Реквизиты ОЗЖ «Шанс»:

  1. Карта Сбербанка 4276803021107988
  2. Мобильный банк 89246761405 (Елена Ивановна)

Реквизиты организации «Подари жизнь»:

  1. Карта Сбербанка 639002039004995735
  2. Мобильный банк 89619514696 (Ольга Владимировна З.)

Тем временем пользователи соцсетей, пытаясь привлечь внимание к ситуации, отмечают в разных аккаунтах, где публиковались шокирующие кадры из приюта «Дружок», известных блогеров, волонтеров, артистов и представителей власти.

«Люди в соцсетях активно откликнулись, спрашивают, чем они могут помочь. Отмечают в Инстаграме под постами о животных чигиринского приюта губернатора Амурской области, министра здравоохранения региона, министра природных ресурсов и экологии России, различные федеральные СМИ, в том числе Первый канал, администрацию Благовещенска, известных блогеров, певцов и певиц, Андрея Малахова, зоозащитные организации из других городов, организацию "Зооправо" – это ассоциация специалистов и юристов по правам и защите животных. В общем отклик большой», – рассказала волонтер Екатерина.

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#животные #собачий Освенцим

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Врятли теперь кто-то будет заминать это дело, под каток не полезут.

  • Сарочка

    Сарочка
    1 час назад

    Если пригласят на первый канал, то мучителям уже неотвертеться

  • Токарев

    Токарев
    44 минуты назад

    Всем зоозащитникам респект. МОЛОДЦЫ.

  • yuri64

    yuri64
    38 минут назад

    http://www.amur.info/news/2016/11/08/117724 Судя по колличеству статей в интернете и их содержанию, этот Золотарев психически больной человек. Который истязает животину. Уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы!

  • Л.И.

    Л.И.
    33 минуты назад

    ++++++

  • Oldlord

    Oldlord
    31 минута назад



    ~~зоозащитники принимают помощь



    Ну, вот и закономерный итог истерии!

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