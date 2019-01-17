В Тынде предприниматели не получили вовремя деньги за выполненные работы

Обновлено: 13:11



Тындинская городская прокуратура Амурской области провела проверку своевременности исполнения заказчиком обязательств по оплате работ в рамках муниципальных контрактов. Выявлено, что администрация Тынды не заплатила предпринимателям 10,4 миллиона рублей.

Установлено, что администрация Тынды заключила муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту дорог и благоустройству территории города с семью субъектами предпринимательской деятельности.

В соответствии с условиями заключенных договоров, предприниматели полностью выполнили работы, однако их своевременно не оплатили. Общая сумма задолженности составила 10,4 миллиона рублей.

В целях устранения выявленных нарушений Тындинский городской прокурор мэру города 14 декабря внес представление, по результатам рассмотрения которого 25 и 27 декабря задолженность полностью погашена. Денежные средства фактически поступили на счета предпринимателей, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

В городской администрации Тынды уточнили, что задолженность по оплате контрактов была выплачена полностью еще до того, как прокуратура внесла представление в мэрию. Сделано это было не по вине муниципалитета.

«Дело в том, что эти заказы выполнялись на условиях софинансирования: местного и областного бюджетов – по программе «Доступная среда», – рассказала мэр Тынды Марина Михайлова. – Деньги, выделенные нам, поступили в самом конце декабря 2018 года. Мы их получили и на следующий день сразу перечислили предпринимателям. И уже после этого прокуратура внесла представление – когда все деньги были уже выплачены»