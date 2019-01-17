Свободный получит 2 миллиарда рублей в 2019 году

Запланирован капремонт 7 пришкольных территорий и спортивных площадок. В школе № 2 отремонтируют кровлю. Появится новая пристройка в детском саду № 5. Также продолжится работа по реконструкции и строительству сетей водоснабжения, теплоснабжения и очистных сооружений. В городе проблема с некачественной водой остро стоит уже несколько лет.

«Процент износа сетей в городе Свободном доходит до 70 процентов. Мы также учли пожелания горожан о социальных объектах», – отметила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

«В настоящее время ведется замена ветхих сетей водоснабжения на улицах 50 лет Октября и Шатковской. Аналогичная реконструкция в этом году ждет сети на улицах 40 лет Октября, Мухина, Октябрьской, Карла Маркса. Все запланированные мероприятия скажутся на качестве воды, которая поступает к конечному потребителю», – рассказал глава Свободного Владимир Константинов.

В этом году планируется завершить реконструкцию нежилого здания под женскую консультацию и капремонт инфекционного и травматологического отделений городской больницы. Средства из единой субсидии Свободный будет получать в течение трех лет, с 2018 по 2020 годы. На это из федерального бюджета выделено 5,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

«Город Свободный, конечно, ждет перерождение. Это стресс для города. В ближайшее время там будет огромная численность чужих людей, в том числе иностранных работников. Мы без них обойтись не можем не то, что на Дальнем Востоке, в стране не можем.

В результате этого тяжелого процесса, там появится производство, которое обеспечит на десятилетия людей большой зарплатой, создаст огромную мультипликацию. Газовый завод создает мультипликацию до 20 примерно коэффициент, создает места в малом бизнесе, в транспорте, в энергетике. На каждое рабочее место, которое появится на газовом заводе, создается 20 рабочих мест примерно, задействованных в экономике региона.

И если на первом газовом заводе будет примерно 2 с половиной тысячи человек, на втором заводе, сибуровском, еще примерно 1 400, грубо 4 тысячи человек, вот посчитайте, какая мультипликация», – рассказывал Василий Орлов журналистам при подведении итогов 2018 года.