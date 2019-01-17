В детские сады Тынды поступили игрушки на более чем 5 миллионов рублей

Фото: пресс-служба администрации Тынды

В детский сад № 3 «Радуга» города Тынды поступила новая партия игрушек и развивающих игр на сумму 250 тысяч рублей. Для воспитанников этого дошкольного учреждения приобретены настольные игры для развития инженерного мышления и финансовой грамотности, а также конструкторы «Лего» и комплекты игрушек для сюжетно-ролевых игр.

«Сейчас современная дошкольная педагогика требует, чтобы мы развивали у детей экономическую грамотность и инженерные способности. Среди приобретенных игр много дидактического материала именно по этому направлению, – рассказывает заведующая детским садом № 3 Фания Сафиуллина. – В этом году в нашем детском саду мы планируем открыть песочную студию, сейчас ждем поступление оборудования. Будем открывать прогулочную веранду для малышей. Заказаны бизиборды, столы для рисования мелом и мягкие модули. Также заказали игровые комплексы для прогулочных участков».

Среди малышей особым вниманием пользуются игрушки последнего поколения – бизиборды – «умные» доски со всевозможными кнопками, выключателями и щеколдами, которые развивают мелкую моторику.

«Все изменения, которые происходят в образовании, коснулись не только занятий, но и игрушек. Хочу сказать, что в раннем возрасте важно развитие моторики. Ведь известный советский педагог Василий Сухомлинский говорил, что ум у ребенка находится на кончиках пальцев, – рассказывает старший воспитатель детского сада “Радуга” Любовь Щеглова. – И вот эти бизиборды позволяют развивать мелкую моторику. Дети руками изучают материал. У них развивается логическое мышление и тактильное восприятие».

В течение семи лет педагоги детского сада «Радуга» практикуют работу на занятиях с интерактивной доской. Сейчас здесь укомплектованы цифровым оборудованием три группы. В этом году в это дошкольное учреждение приобретены еще две интерактивные доски. Как говорят сами воспитатели, материал, который подается с применением доски, легче усваивается детьми. Занятия проходят интереснее и продуктивнее.

База тындинских детских садов пополняется не только современными развивающими играми и инновационными игрушками. В этом году четыре дошкольные организации установят новое спортивное оборудование, а в детский сад № 11 поступило 18 комплектов уличных игровых комплексов.

Практика покупки игрушек за счет родителей уходит в прошлое. Материальная база детских садов пополняется за счет бюджетных средств.