В Благовещенском районе построят спортивно-оздоровительный комплекс

Фото: администрация Благовещенского района

В скором времени на территории Благовещенского района начнется реализация масштабного проекта – строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса (СОК). О том, почему району необходим СОК и какую роль играет спорт в жизни его жителей, рассказал руководитель сектора физической культуры и спорта администрации района Юрий Горковенко.

В новом многофункциональном спортивно-оздоровительном комплексе планируется сразу несколько площадок для занятий волейболом, баскетболом, кикбоксингом, футболом и другими видами спорта. Пропускная способность комплекса, по предварительным данным, – 28 спортсменов в час. Зрительный зал рассчитан на 100 зрителей и ещё оборудуют 6 специальных мест для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Население Благовещенского и близлежащего Тамбовского районов ежегодно увеличивается, и многие из них отдают предпочтение спорту. Новый спортивный комплекс даст возможность чаще принимать спортсменов из других районов, развиваться самим и развивать в правильном ключе подрастающее поколение. Надеемся, что новый спортивный объект станет местом притяжения жителей не только нашего района. Сейчас готовится проектно-сметная документация. Реализация данного проекта рассчитана на 2019-2021 годы», – сказал Юрий Горковенко.

Сейчас в сельских поселениях Благовещенского района работают 11 инструкторов по спорту. Они организовали секции по футболу, мини-футболу, хоккею, теннису, стрельбе из пневматической винтовки, волейболу и гимнастике. Всего на территории района 28 таких секций, в них занимаются 749 человек, 200 из которых дети и 419 – молодежь.

В семи селах Благовещенского района (Сергеевка, Марково, Новотроицкое, Чигири, Грибское, Волково, Усть-Ивановка) организованы секции кикбоксинга, которые посещают около 120 ребят.

Также в районе популярна русская лапта. Занятия по данному виду спорта включены в программу по физической культуре школ района. Русской лаптой занимаются около 200 школьников района.

Команда Благовещенского района по русской лапте среди юношей – двукратный чемпион Амурской области. Команда девушек по русской лапте в 2014 году стала бронзовым призером Приамурья.

На территории района действуют 11 футбольных полей, 2 поля для мини-футбола, 14 волейбольных площадок, 4 баскетбольных площадки, 8 хоккейных коробок и 11 крытых спортивных залов.

Всего за 2018 год число жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, составило 7 325 человек, это 27,2 % от общего числа жителей района. Данный показатель увеличился на 10,4 % по сравнению с 2017 годом.

Кроме того, в соответствии с указом президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года о введении всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Благовещенского района был создан специальный центр тестирования, который базируется на территории ДЮСШ Благовещенского района. За ним закреплены три площадки для тестирования населения: ДЮСШ села Марково, школы сел Чигири и Усть-Ивановка.

За время работы центра тестирования в сдаче норм ГТО приняли участие более 1 500 человек. 557 человек сдали нормы ГТО на знак отличия, из них 64 человека – на золотой знак. Самыми активными участниками сдачи норм ГТО стали жители Маркова, Усть-Ивановки, Чигирей.