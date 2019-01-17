Дмитрий Медведев предложил отказаться от подсчета величины ВВП

В Москве на пленарной сессии Гайдаровского форума премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил отказаться от подсчета величины валового внутреннего продукта (ВВП). Он сообщил, что статистика находится в тупике.

«В определенном тупике находится даже статистика. Все задаются вопросом, как теперь правильно считать валовый внутренний продукт, и, вообще, надо ли его считать. Может быть, пора отказаться от этого показателя, чтобы адекватно отразить состояние экономики. Что требуется, какие показатели. Какие изменения нужны в таможенной статистике, в международных расчетах», – цитируют Медведева РИА Новости.

Заявление Медведева прокомментировал политог Анатолий Несмиян в LiveJournal. Он пишет, что последствия такого шага могут быть серьезными.

«Такой номер пыталась в свое время провернуть Аргентина, чьи показатели стали серьезно расходиться с независимыми оценками. Когда аргентинские власти были вынуждены признать манипуляции со статистикой, то получили кризис впечатляющих масштабов. С такими вещами вообще шутки мало кто понимает. Но ход мысли Медведева вполне показательный», – отмечает политолог.

«Основные статистические показатели нужны не только нам, но и всему миру... О том, сколь опасны манипуляции со статистикой, очень хорошо свидетельствует недавняя история с Аргентиной. (…) Если мы перестаём считать ВВП или вводим собственные стандарты его расчёта – это будет означать потерю прозрачности, подрыв доверия инвесторов и неизбежное снижение кредитных рейтингов», – рассказал бывший глава департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономики Кирилл Тремасов, сообщает журнал о финансовых рынках Financial One.

Как пишет Finanz, в декабре Росстат отчитался о снижении доходов населения (на 2,9 % в ноябре) и росте уровня бедности до 13,3 % (19 миллионов человек). В ответ глава Минфина Антон Силуанов заявил, что к показателю доходов «большие претензии», а методику расчета «нужно менять».

После этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что стандарт расчета прожиточного минимума, к которому привязан размер минимальной заработной платы, необходимо изменить. По ее словам, это поможет выполнить майский указ президента по борьбе с бедностью.

По информации Росстата, ВВП России за 3 квартал 2018 года составил 27007,2 миллиарда рублей. Это на на 1,5 % больше относительно 3 квартала 2017 года.