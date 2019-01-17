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17января
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сегодня, 11:22 12

Дмитрий Медведев предложил отказаться от подсчета величины ВВП

Дмитрий Медведев предложил отказаться от подсчета величины ВВП
Фото: government.ru

В Москве на пленарной сессии Гайдаровского форума премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил отказаться от подсчета величины валового внутреннего продукта (ВВП). Он сообщил, что статистика находится в тупике.

«В определенном тупике находится даже статистика. Все задаются вопросом, как теперь правильно считать валовый внутренний продукт, и, вообще, надо ли его считать. Может быть, пора отказаться от этого показателя, чтобы адекватно отразить состояние экономики. Что требуется, какие показатели. Какие изменения нужны в таможенной статистике, в международных расчетах», – цитируют Медведева РИА Новости.

Заявление Медведева прокомментировал политог Анатолий Несмиян в LiveJournal. Он пишет, что последствия такого шага могут быть серьезными.

«Такой номер пыталась в свое время провернуть Аргентина, чьи показатели стали серьезно расходиться с независимыми оценками. Когда аргентинские власти были вынуждены признать манипуляции со статистикой, то получили кризис впечатляющих масштабов. С такими вещами вообще шутки мало кто понимает. Но ход мысли Медведева вполне показательный», – отмечает политолог.

«Основные статистические показатели нужны не только нам, но и всему миру... О том, сколь опасны манипуляции со статистикой, очень хорошо свидетельствует недавняя история с Аргентиной. (…) Если мы перестаём считать ВВП или вводим собственные стандарты его расчёта – это будет означать потерю прозрачности, подрыв доверия инвесторов и неизбежное снижение кредитных рейтингов», – рассказал бывший глава департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономики Кирилл Тремасов, сообщает журнал о финансовых рынках Financial One.

Как пишет Finanz, в декабре Росстат отчитался о снижении доходов населения (на 2,9 % в ноябре) и росте уровня бедности до 13,3 % (19 миллионов человек). В ответ глава Минфина Антон Силуанов заявил, что к показателю доходов «большие претензии», а методику расчета «нужно менять».

После этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что стандарт расчета прожиточного минимума, к которому привязан размер минимальной заработной платы, необходимо изменить. По ее словам, это поможет выполнить майский указ президента по борьбе с бедностью.

По информации Росстата, ВВП России за 3 квартал 2018 года составил 27007,2 миллиарда рублей. Это на на 1,5 % больше относительно 3 квартала 2017 года.

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#российская власть #экономика

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Комментарии
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  • PAM

    PAM
    28 минут назад



    статистика находится в тупике



    Это он про экономику страны сказал.

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    28 минут назад

    России надо отказаться от Медведева, Силуанова, Голиковой - вот это правильный будет ход. А как Димкафон от президента хочет отказаться - непонятно)

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    26 минут назад

    Голикова предложила пересмотреть стандарт расчета прожиточного минимума, Медведев - ВВП. Похоже в стране положение еще хуже, чем мы предполагали.

  • Разиня

    Разиня
    20 минут назад

    В ПОПУГАЯХ ДИмон нада!!! В ПОПУГАЯХЪ и удавы длинее и Экономика Рассеющки мощнее самых мощных экономик.

  • PAM

    PAM
    18 минут назад

    Мартовская Зима

    Голикова предложила пересмотреть стандарт расчета прожиточного минимума, Медведев - ВВП. Похоже в стране положение еще хуже, чем мы предполагали.



    Банда Ротшильдов, которая поставила этого клоуна, не даст нам умереть с голода

  • Мира

    Мира
    16 минут назад

    То они там курят, в Кркмле?

  • Мира

    Мира
    15 минут назад

    Судя, по последним новостям, принимают уже что-то потяжелее.

  • Рамзай

    Рамзай
    14 минут назад

    доработалось правительство: статистика в тупике. А может экономика в тупике тоже? Зачем считать? Нет результата - нет ответственности. Вообще, что у нас работает: почта, связь, суд ....?

  • Рив Норин

    Рив Норин
    12 минут назад

    Новая единица измерения состояния российской экономики - "Димон".

    А если серьезно, смотришь на этого клоуна и задаешься вопросом: "откуда этот человек вообще взялся"?

    И те люди, которые его утвердили в должности - они вообще с головой дружат.

  • ay

    ay
    6 минут назад

    Не умеет работать с правдивой, но негативной информацией? Вон из правительства! Ладно бы как тот еврей раввин, родил бы ещё кучу идей и занялся их перебором. Так нет - предпочитает спрятать башню в песок. Глаза не видят = значит всё тулово в безопасности. А то, что (в реальности) гузка снаружи - это шерифа не колышет.

  • physic1

    physic1
    3 минуты назад

    ЗАВЕЛИ в тупик. Выход нашли - ОТКАЗАТЬСЯ!!!

  • ay

    ay
    41 секунда назад

    Правда глаза колет? Убрать с глаз долой правду.

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