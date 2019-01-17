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17января
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В первом в мире роботоотеле прошло сокращение роботов

В первом в мире роботоотеле прошло сокращение роботов
Фото: facebook.com, Henn na Hotel

Руководство гостиницы Henn-na Hotel, расположенной в японском Сасебо, решило убрать из отеля половину роботов. Как сообщило руководство отеля, они недостаточно хорошо справляются со своими обязанностями.

Администрация отеля сообщила, что выводит из штата более половины всех роботов, которые выполняют различные указания и выступают в качестве персональных помощников. Выяснилось, что машины чаще мешают постояльцам, чем облегчают их пребывание. Отмечается, что до масштабного сокращения в отеле работало 243 робота.

Фото: facebook.com / Henn na Hotel

Например, иногда посетители жалуются, что роботы ночью воспринимают их храп за голос и будят людей вопросом «Чем я могу вам помочь?» Также машины для уборки помещений не могут передвигаться по лестницам и часто застревают, натыкаясь на тумбочки, кровати и прочие препятствия. Также роботы часто перегреваются, чем доставляют неудобства отдыхающим и могут вызвать пожар. Администрация также вспомнила историю, когда постоялец не мог дозвониться до стойки регистрации отеля из-за того, что робот сломался.

Отель собирается снова нанять людей, которые займутся уборкой, информированием клиентов и оказанием прочих услуг постояльцам, сообщает Life.ru.

Гостиница Henn-na Hotel «наняла» роботов в 2015 году и даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как первый робоотель.

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#работа #технологии

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