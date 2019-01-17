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17января
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Полиция возбудила уголовное дело по жестокому обращению с животными в приюте села Чигири

Полиция возбудила уголовное дело по жестокому обращению с животными в приюте села Чигири
Фото: www.amur.info

Прокуратура Благовещенского района проверила ситуацию с обнаруженными трупами собак в приюте для животных в селе Чигири. Установлено, что собаки были отловлены в рамках муниципальных контрактов. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в чигиринском приюте «Дружок» амурчане обнаружили десятки трупов собак и еще живых животных, содержавшихся в ужасных условиях. Зоозащитники предполагали, что собаки были отловлены на бюджетные деньги. По информации мэрии Благовещенска, Вячеслав Золотарев, в чьем приюте нашли трупы собак, за 2018 год отловил на территории города 190 животных. В конце декабря 2018 года истек срок действия муниципального контракта, и приют проверили специалисты управления ЖКХ и независимый эксперт. Существенных недостатков и трупов животных тогда выявлено не было.

16 января, после того как общественность подняла шум вокруг происходящего в приюте «Дружок», работники прокуратуры Благовещенского района со специалистами областного управления ветеринарии и племенного животноводства и станции по борьбе с болезнями животных обследовали территорию приюта и обнаружили 47 трупов собак. Специалисты просканировали их на наличие чипов. По результатам сканирования установлено, что собаки отловлены в рамках муниципальных контрактов, исполнение которых осуществлялось ИП Золотарев В.Ю.

Проверка установила, что надлежащие условия для содержания собак в приюте отсутствовали. 16 января прокурор Благовещенского района направил в Благовещенский районный суд исковое заявление с требованием запретить ИП Золотарев В.Ю. осуществлять деятельность, связанную с содержанием безнадзорных животных.

Информацию о нарушениях прокуратура направила в полицию для проверки и принятия решения по факту жестокого обращения с животными.

16 января полиция Благовещенска возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, совершенное в отношении нескольких животных», сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

«Следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту жестокого обращения с животными в приюте, расположенном в селе Чигири», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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#животные #криминал #происшествия #собачий Освенцим

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Вячеслав Шушаников: я уже два года не пользуюсь территорией чигиринского приюта
Комментарии
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  • ФИО

    ФИО
    43 минуты назад

    интересные совпадения иногда выдает жизнь http://kursk.com/news/society/29625.html Тоже Золотарев, тоже собаки...

  • Graf1977

    Graf1977
    37 минут назад

    Крайний будет сторож, которому было поручено кормить и присматривать за собаками, пока Золотарев отдыхает!

  • Мира

    Мира
    12 минут назад

    Вернуть деньги в бюджет с учетом инфляции, наложить огромный штраф и посадить лет на 5 на воду и сухари в одиночку. Все равно не человек, а нечто...садист

  • Стриж72

    Стриж72
    8 минут назад

    ФИО

    интересные совпадения иногда выдает жизнь http://kursk.com/news/society/29625.html Тоже Золотарев, тоже собаки...



    Там под Деним капнуть - Золотарев пытался учавстврвать в нескольких городах в аукционах на отлов и содержание. Писали об этом зоозащитники, когда стали собирать материалы по Золотареву и Ко. ИП Золотарев это верхушка айсберга . Там сговор группы лиц по отжатию бюджетных денег

  • Стриж72

    Стриж72
    3 минуты назад

    Деним - А http://blagoveshensk.bezformata.com/listnews/otlovu-i-soderzhaniyu-beznadzornih-zhivotnih/28456998/

  • Стриж72

    Стриж72
    11 секунд назад

    Екатеринбург, Курск везде эта гопкомпания со своими женами ...

    Объявленный администрацией города тендер выиграла компания из Благовещенска «Амурский комунальщик» (именно так: с одной «м»). Как следует из документов, в прошлом году в компании работал всего один человек, а ее выручка составила 0 рублей 0 копеек.

    Мэрия Екатеринбурга объявила тендер на оказание услуг по отлову и содержанию бездомных собак. На эти цели из городского бюджета выделят почти 8,5 млн рублей. Всего на конкурс поступило две заявки: от ЕМУП «Спецавтобаза» и ООО «Амурский комунальщик». На сегодняшний момент аукцион завершен.

    Комиссия отдала заказ компании, которая согласилась выполнить работу за меньшую сумму. ООО «Амурский комунальщик» из Благовещенска попросило 8 млн 199 тысяч рублей (к слову, «Спецавтобаза» была готова выполнить заказ за 8 млн 241 тыс рублей). Теперь им предстоит отловить 1117 безнадзорных собак, усыпить 1007 животных, утилизировать тела 1068 собак, еще 110 бездомных собак стерилизовать и держать в пункте кратковременной передержки. Все это — до 25 декабря.

    «Амурский комунальщик» был зарегистрирован в 2011 году в Благовещенске. Учредителем компании является Татьяна Шушаникова, директором — ее муж Вячеслав Шушаников. Согласно декларации «Амурского комунальщика», численность работников ООО составляет 1 человек. Выручка за прошлый год — 0 рублей 0 коп.

    Интересно, что ранее фирмой с таким же названием (только в слове «коммунальщик» две буквы «м») руководил генеральный директор печально известной фирмы «Деним-А» Вячеслав Золотарёв. «Деним-А» тоже занимался отловом бездомных собак до тех пор, пока не получил ряд нареканий от своего заказчика — администрации Завитинского района. Вскоре после этого Амурское УФАС включило компанию в список недобросовестных подрядчиков.

    Коммерческим директором «Деним-А» в то время числился нынешний директор «Амурского комунальщика» Вячеслав Шушаников. С этой компанией у него связана еще одна неприятная история.

    Как сообщает Прокуратура Амурской области, в феврале 2012 года Вячеслав Шушаников и его начальник Вячеслав Золотарёв были осуждены за покушение на совершение коммерческого подкупа. Бизнесмены предложили начальнику Управления лесного хозяйства Амурской области Алексею Венглинскому заплатить им 450 тысяч рублей за то, чтобы их компания «Деним-А» ушла с аукциона на заключение госконтракта и освободила дорогу ГУП «Бурейский лесхоз». Прочитать об этой истории более подробно вы можете здесь. Итогом судебного разбирательства стало то, что Шушаников и Золотарёв были признаны виновными и приговорены к штрафу.

    К сожалению, дозвониться до Вячеслава Шушаникова нам пока не удалось. Ни один из телефонов его компании не отвечает.

    Руководитель благотворительного фонда «ЗООзащита» Анна Вайман рассказала Порталу 66.ru, что сомневается в том, что директор «Амурского комунальщика» предоставил в администрацию Екатеринбурга достоверные сведения о своей компании. Она уже обратилась в мэрию и прокуратуру с просьбой проверить данные и вынести Вячеславу Шушаникову предостережение.

    Анна Вайман, директор фонда «ЗООзащита»:



    — Ранее, в первом квартале 2014 года, победителем электронного аукциона на право заключения муниципального контракта (на отлов безнадзорных животных) уже являлась организация (ООО «Универсалремонт»), не имеющая фактической возможности выполнить мероприятия по отлову. Более того, подрядчик совершал действия, квалифицируемые как жестокое обращение с животными. Мы считаем, что повторение ситуации, сложившейся в первом квартале 2014 года, недопустимо.



    Напомним, что ранее тендер на отлов бездомных собак выиграла строительная компания из Артемовского. Вскоре чиновники администрации приняли решение приостановить ее деятельность. Как оказалось, у компании не было необходимой техники, а также помещения для собак.

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