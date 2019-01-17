Полиция возбудила уголовное дело по жестокому обращению с животными в приюте села Чигири

Прокуратура Благовещенского района проверила ситуацию с обнаруженными трупами собак в приюте для животных в селе Чигири. Установлено, что собаки были отловлены в рамках муниципальных контрактов. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в чигиринском приюте «Дружок» амурчане обнаружили десятки трупов собак и еще живых животных, содержавшихся в ужасных условиях. Зоозащитники предполагали, что собаки были отловлены на бюджетные деньги. По информации мэрии Благовещенска, Вячеслав Золотарев, в чьем приюте нашли трупы собак, за 2018 год отловил на территории города 190 животных. В конце декабря 2018 года истек срок действия муниципального контракта, и приют проверили специалисты управления ЖКХ и независимый эксперт. Существенных недостатков и трупов животных тогда выявлено не было.

16 января, после того как общественность подняла шум вокруг происходящего в приюте «Дружок», работники прокуратуры Благовещенского района со специалистами областного управления ветеринарии и племенного животноводства и станции по борьбе с болезнями животных обследовали территорию приюта и обнаружили 47 трупов собак. Специалисты просканировали их на наличие чипов. По результатам сканирования установлено, что собаки отловлены в рамках муниципальных контрактов, исполнение которых осуществлялось ИП Золотарев В.Ю.

Проверка установила, что надлежащие условия для содержания собак в приюте отсутствовали. 16 января прокурор Благовещенского района направил в Благовещенский районный суд исковое заявление с требованием запретить ИП Золотарев В.Ю. осуществлять деятельность, связанную с содержанием безнадзорных животных.

Информацию о нарушениях прокуратура направила в полицию для проверки и принятия решения по факту жестокого обращения с животными.

16 января полиция Благовещенска возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, совершенное в отношении нескольких животных», сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

«Следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту жестокого обращения с животными в приюте, расположенном в селе Чигири», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.