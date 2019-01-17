В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего пешехода

В областном центре Приамурья автомобилист сбил человека и покинул место ДТП. Это случилось 29 декабря 2018 года, около 16 часов на нерегулируемом перекрестке Богдана Хмельницкого и Ленина.

По данным автоинспекторов, водитель управлял неустановленным автомобилем, предположительно, это универсал черного цвета.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего или самого водителя. Любую информацию о происшествии просят сообщить в группу розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: (4162) 59-46-86; +7-962-285-82-40 или в дежурную часть по номеру 42-52-62.

Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет либо административным арестом на срок до 15 суток.

«Если вы стали свидетелем ДТП, один из участников которого скрылся с места происшествия, не проходите мимо, проявите гражданскую ответственность, окажите помощь прибывшим сотрудникам полиции. Возможно, именно вы запомнили обстоятельства и детали, которые позволят по горячим следам установить личность скрывшегося водителя», – обращаются автоинспекторы к участникам дорожного движения.