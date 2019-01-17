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17января
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сегодня, 10:13 9

В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего пешехода

В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего пешехода
Фото: www.amur.info

В областном центре Приамурья автомобилист сбил человека и покинул место ДТП. Это случилось 29 декабря 2018 года, около 16 часов на нерегулируемом перекрестке Богдана Хмельницкого и Ленина.

По данным автоинспекторов, водитель управлял неустановленным автомобилем, предположительно, это универсал черного цвета.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего или самого водителя. Любую информацию о происшествии просят сообщить в группу розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: (4162) 59-46-86; +7-962-285-82-40 или в дежурную часть по номеру 42-52-62.

Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет либо административным арестом на срок до 15 суток.

«Если вы стали свидетелем ДТП, один из участников которого скрылся с места происшествия, не проходите мимо, проявите гражданскую ответственность, окажите помощь прибывшим сотрудникам полиции. Возможно, именно вы запомнили обстоятельства и детали, которые позволят по горячим следам установить личность скрывшегося водителя», – обращаются автоинспекторы к участникам дорожного движения.

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#ДТП #происшествия

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Yany

    Yany
    1 час назад

    На Ленина - Хмельницкого давно светофор нужен, рядом гимназия с кучей детей

  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    Там есть светофор между ЦЭВом и ДОРА. Только некоторым лень оттащить свою попу на пару десятков метров.

  • Yany

    Yany
    1 час назад

    А как же школьники, которые со стороны музея идут? Им по воздуху добираться???

  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    Yany

    А как же школьники, которые со стороны музея идут? Им по воздуху добираться???



    По сторонам смотреть

  • Kats

    Kats
    45 минут назад

    Что предлагаете? На каждом перекрестке по светофору воткнуть, потому что школьники идут в школу?

  • Shift

    Shift
    40 минут назад

    Yany

    На Ленина - Хмельницкого давно светофор нужен, рядом гимназия с кучей детей



    дома себе поставь..и так весь город в светофорах, не только на перекрестках, но и между ними... а вам все мало, скачете по дорогам как необразованные люди.

  • Oldlord

    Oldlord
    34 минуты назад

    Kats

    Что предлагаете? На каждом перекрестке по светофору воткнуть, потому что школьники идут в школу?



    Кстати, мысль не лишена разума!



    Если водитель не может объехать или пропустить пехоту, то пусть стоит на светофоре!



  • Shift

    Shift
    33 минуты назад

    Oldlord

    Kats

    Что предлагаете? На каждом перекрестке по светофору воткнуть, потому что школьники идут в школу?



    Кстати, мысль не лишена разума!

    Если водитель не может объехать или пропустить пехоту, то пусть стоит на светофоре!



    а если может?..тогда не нужно стоять?

  • Oldlord

    Oldlord
    26 минут назад

    Shift

    Oldlord

    Kats

    Что предлагаете? На каждом перекрестке по светофору воткнуть, потому что школьники идут в школу?



    Кстати, мысль не лишена разума!

    Если водитель не может объехать или пропустить пехоту, то пусть стоит на светофоре!



    а если может?..тогда не нужно стоять?



    Если это сохранит кому-нибудь жизнь, пусть лучше стоит. )



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