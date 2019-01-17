Сантехников обязали приходить в квартиры в бахилах и с бейджем: обзор прессы

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Президент призвал правительство работать не на отчет, а на результат; шокирующие подробности о приюте для собак «Дружок». О чем пишут газеты, рассказал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

В «Российской газете» говорится об изменениях, которые с этого года входят в систему ЖКХ. О многом – то есть о подорожании абсолютно всего – вы в курсе и без газеты. А вот о том, что с 1 марта сантехник будет обязан приходить в вашу квартиру в бахилах и с бейджиком, где должны быть указаны ФИО, ИНН, СНИЛС и ученая степень, пожалуй, узнаете, только прочитав статью под рубрикой «Горячая линия».

Также в номере

Не смог я пропустить и большого материала с названием «Повестка на год», в котором рассказывается, что президент В. Путин призвал правительство работать не на отчеты, а на результат. Я, правда, не совсем понял, когда президент заметил, что правительство работает не на результат, а на отчеты. Наверное, недавно, если призвал к этому только вчера. Учитывая, что я обычный обыватель, мое заблуждение мне простится. Читая материал, представлял, как наш российский лидер впечатывает в сознание членов правительства и премьера понимание того, что главная задача власти – это повышение качества жизни наших людей, граждан России, обеспечение устойчивых, высоких темпов развития экономики.

После этого материала все остальные мне показались довольно пресными и я перехожу к «Амурской правде».

Полный абзац

«Амурская правда». Тема номера – нашумевшая история о собачьем концлагере с милым названием «Дружок». Автор публикации раскладывает по полочкам ситуацию, выясняет, как и почему получилось то, что получилось. В настоящее время инцидентом занимаются сотрудники областного управления ветеринарии, природоохранная и областная прокуратуры.

Шокирующие цифры и факты садистского обращения с животными изучите сами. Скажу лишь, что все описанное можно охарактеризовать словом «кошмар».

Очень интересно

Конечно, читателям газеты будет интересно узнать подробности того, что же произошло на Бурее. Сегодня «Амурка» развенчивает мифы и слухи о пришельцах, о неудачном запуске ракет и взрыве хранилищ атомных бомб. Перекрытие русла реки – это результат оползня. В доказательство приводятся мнения ученых ДВО РАН.

Вы узнаете, что подобное явление в наших краях не редкость, описаны примеры, в частности, рассказывается, как 12 лет назад в Хабаровском крае оползень снес не только грунт, но и жилой дом.

На посошок

В четверговой «Амурке»-толстушке традиционно много интересного, но я всегда обращаю внимание на рубрику «Тайны профессии», которую жду с нетерпением. Сегодня газета рассказывает о профессии автозаправщика. Своими мыслями, секретами, наблюдениями с корреспондентом газеты Раисой Романовой делится сотрудница АЗС с 15-летним стажем – всю правду-матку поведала. И о хамящих «мажорах», и о капризных старичках, и о высокомерных дамочках, и об обязательности – несмотря ни на что, улыбки клиенту, и о подвохах в продажах сопутствующих товаров, и о пьяных клиентах, и о таящихся опасностях, и дураках-шутниках, дурацкие шутки которых (например, имитация ограбления) могут довести заправщика до инфаркта.

Прочтите интересный материал и относитесь к представителям этой профессии (кстати, и всех остальных тоже) с вниманием и пониманием.

А я на этом с вами прощаюсь до завтра.