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17января
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сегодня, 09:28 0

На «Евровидение 2019» может поехать Сергей Лазарев

На «Евровидение 2019» может поехать Сергей Лазарев
Фото: Амур.инфо

О том, кто поедет на «Евровидение 2019» от России, станет известно в конце января 2019 года. Источник, приближенный к официальному, сообщил, что наиболее вероятной кандидатурой для поездки в Израиль, является Сергей Лазарев.

«Евровидение 2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Ранее среди претендентов на участие в «Евровидении» называли имена Лены Темниковой, Филиппа Киркорова, Егора Крида, Сергея Шнурова и Ольги Бузовой.

Лазарев выступал на «Евровидении» в 2016 году и завоевал третье место на конкурсе с композицией You Are the Only One, которая сопровождалась запоминающимся клипом и концертным номером.

Сам Сергей пока не прокомментировал слухи о своем участии в «Евровидении». Официальные представители тоже отказались от комментариев и заявили, что точно назовут российского участника «Евровидения» в конце месяца.

Возможное участие Лазарева в «Евровидении» доказывает гастрольный график артиста. В его графике все расписано до конца апреля, но в мае у артиста не значится пока ни одного концерта. В пользу Сергея говорит и его желание взять реванш на конкурсе, где три года назад он был в шаге от победы. ​

В прошлом году на конкурс отправили Юлию Самойлову. Однако ей не хватило уверенности: певица провалила свой номер и не прошла в финал, сообщает Eg.ru.

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#конкурсы #ТВ #шоу-бизнес

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