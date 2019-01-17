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17января
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сегодня, 09:40 4

По соцсетям пересылают недостоверные сообщения об индексации страховых пенсий

По соцсетям пересылают недостоверные сообщения об индексации страховых пенсий
Фото: Prometheus.ru

Амурское отделение Пенсионного фонда сообщило, что в соцсетях и мессенджерах пользователи распространяют недостоверную информацию об индексации страховых пенсий. В частности, в сообщениях утверждается, что пенсии повысили ниже ранее анонсированного уровня или что кто-то, кто должен был получить индексацию, не получил ее.

Специалисты ПФР поясняют, что данная информация не соответствует действительности, и призывают граждан внимательно относиться к источникам информации по теме пенсионных выплат.

«Особенностью подобных сообщений является ярко выраженный сенсационный характер и отсутствие ссылок на источники информации. Причем не только на достоверные, но и в принципе, на какие-либо. Что, впрочем, неудивительно, поскольку вся информация в таких случаях является исключительно фантазиями авторов, а та, что отдаленно соотносится с реальными фактами, грубейшим образом искажает их», – сказали в отделении ПРФ по Амурской области..

Достоверную информацию об индексации пенсий и других пенсионных вопросах жители Приамурья могут получить на сайте ПФР, в клиентских службах фонда, а также задать уточняющие вопросы по номеру горячей линии (4162) 202-400 или в аккаунтах отделения ПФР по Амурской области во всех популярных соцсетях.

Страховые пенсии неработающим пенсионерам, как и планировалось, были проиндексированы с 1 января на 7,05 %. Прибавку получили 168 913 амурских пенсионеров. Средний размер увеличения составит 993 рубля. В то же время прибавка каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой им пенсии. Чем выше стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации.

Некоторые пенсионеры получают социальную доплату к пенсии, обеспечивающую их доходы не ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. На 2019 год прожиточный минимум утвержден правительством Амурской области в сумме 8 846 рублей. Если в результате индексации пенсионные выплаты увеличились меньше, чем на 7,05 % либо вообще не увеличились, это вовсе не означает, что пенсия не была проиндексирована. Скорее всего, установленная социальная доплата просто не позволяет увидеть повышение, отметили в ПФР.

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#пенсии

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    а цены взлетели на 10 процентов-ну и прибавочка

  • КОВ

    КОВ
    1 час назад

    Если в результате индексации пенсионные выплаты увеличились меньше, чем на 7,05 %, либо вообще не увеличились, это вовсе не означает, что пенсия не была проиндексирована – скорее всего, установленная социальная доплата просто не позволяет увидеть повышение, отметили в ПФР.

    Что означает сия фраза? То есть, у пенсионеров совсем туго со зрением? Видать, доплата такая мизерная, что невооруженным глазом ее и не увидишь.

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    копейку добавили а рубль отобрали

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    КОВ

    Если в результате индексации пенсионные выплаты увеличились меньше, чем на 7,05 %, либо вообще не увеличились, это вовсе не означает, что пенсия не была проиндексирована – скорее всего, установленная социальная доплата просто не позволяет увидеть повышение, отметили в ПФР. Что означает сия фраза? То есть, у пенсионеров совсем туго со зрением? Видать, доплата такая мизерная, что невооруженным глазом ее и не увидишь.



    Это означает что назначили например лет 5 назад минимальную пенсию и она оказалась через пару лет ниже прожиточного уровня (нонсенс, но такая ерунда у многих пенсионеров, т.к. даже с индексациями пенсия с каждым годом всё дальше от прожиточного уровня), эту разницу доплачивает соц служба. Всякие повышения эти люди не увидят, т.к. пенсию повышают, а доплату уменьшают.

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