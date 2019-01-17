Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:27 13

Елена Пастухова покинула должность директора краеведческого музея

Елена Пастухова покинула должность директора краеведческого музея
Фото: www.amur.info

Директор Амурского краеведческого музея Елена Пастухова покинула занимаемую должность. Информацию об этом подтвердили в областном министерстве культуры. В среду, 16 января, у Елены Ивановны закончился контракт, после чего было принято обоюдное решение его не продлевать.

«Сейчас Елена Ивановна отдохнет, а потом приступит к новой работе, – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» министр культуры Ольга Юркова. – Она выбирает несколько вариантов, но пока не высказала конкретного пожелания».

Сама Елена Ивановна также подтвердила информацию об увольнении.

«Я была на срочном контракте, он закончился и был расторгнут. Я уволена, – пояснила она. – Что касается моей дальнейшей работы, я получила приглашение от начальника городского управления культуры Хопатько Виктории Андреевны и с благодарностью согласилась. Буду работать в системе культуры города Благовещенска».

Елена Пастухова добавила, что выходит на работу в ближайшие дни.

Сейчас обязанности директора музея исполняет заместитель директора Елена Викторовна Иванова.

Просмотров всего: 2169

#культура #областная власть

распечатать


Экономика

Свободный получит 2 миллиарда рублей в 2019 году
Общество 1

Для восстановления путепровода в Белогорске привлекут бюджетные средства
Общество 22

На отлов и содержание собак, погибших в Чигирях, предположительно, выделяли бюджетные деньги

Общество 4

Детский омбудсмен встретилась с зампредом амурского правительства
Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    очень жаль

  • Наталья КЧ

    Наталья КЧ
    2 часа назад

    Ура! Большая часть коллектива выдохла!

  • Наталья КЧ

    Наталья КЧ
    2 часа назад

    Ура! Большая часть коллектива выдохла!

  • виталя1979

    виталя1979
    2 часа назад

    что такое "Выдохла"?

  • виталя1979

    виталя1979
    2 часа назад

    что за коллектив такой неграмотный

  • виталя1979

    виталя1979
    2 часа назад

    и эти люди работают в Амурском! Краеведческом!!Музее!!!

  • игнатий

    игнатий
    1 час назад

    Бездарная кадровая политика Министра культуры Юрковой .работа по развалу продолжается .Наследие Самарина

  • Кирил

    Кирил
    1 час назад

    Зато сейчас в продаже появится множество мелочей из запасников.

  • Сергей Логвинов

    Сергей Логвинов
    1 час назад

    Елена Ивановна! Я потрясен и расстроен. Без Вас музей - не музей. Вы столько нервов и души в нём оставили. Как так? Очень хочется услышать внятный комментарий от Министерства культуры Амурской области. И ещё хочется конкретно узнать под кого же лично освобождена эта должность...

  • Rita_Blg

    Rita_Blg
    1 час назад

    и что: она со своим опытом оказалась не нужна министерству культуры? очередь что ли стоит в работники культуры? Странно: город ей предложил работу, а почему Юркова нет...

  • Valentina_K

    Valentina_K
    1 час назад

    Наверное, у Благовещенска появится собственный музей.

  • Valentina_K

    Valentina_K
    36 минут назад

    Елена Ивановна! Успехов на новой работе и здоровья!

  • Аня2828

    Аня2828
    30 минут назад

    выдоха !

    ржем немогем

Показать все (13) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь