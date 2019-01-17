Елена Пастухова покинула должность директора краеведческого музея

Директор Амурского краеведческого музея Елена Пастухова покинула занимаемую должность. Информацию об этом подтвердили в областном министерстве культуры. В среду, 16 января, у Елены Ивановны закончился контракт, после чего было принято обоюдное решение его не продлевать.

«Сейчас Елена Ивановна отдохнет, а потом приступит к новой работе, – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» министр культуры Ольга Юркова. – Она выбирает несколько вариантов, но пока не высказала конкретного пожелания».

Сама Елена Ивановна также подтвердила информацию об увольнении.

«Я была на срочном контракте, он закончился и был расторгнут. Я уволена, – пояснила она. – Что касается моей дальнейшей работы, я получила приглашение от начальника городского управления культуры Хопатько Виктории Андреевны и с благодарностью согласилась. Буду работать в системе культуры города Благовещенска».

Елена Пастухова добавила, что выходит на работу в ближайшие дни.

Сейчас обязанности директора музея исполняет заместитель директора Елена Викторовна Иванова.