Микроволновки и холодильники из тындинской мэрии перевезли в больницу

Бытовая техника, которая находилась на балансе бюджетных учреждений Тынды, передана в безвозмездное пользование в местную больницу. Плазменный телевизор из кабинета мэра города Марины Михайловой решили установить в палате для ветеранов Великой Отечественной войны.

«Я рада, что бытовая техника перекочевала из кабинетов чиновников в больницу. Теперь можно сказать, что бюджетные деньги израсходованы не зря, – отметила Марина Михайлова. – В ближайшее время будет готов нормативно-правовой акт о запрете приобретения за счет бюджетных средств бытовой техники в кабинеты муниципальных работников. Как показывает практика, холодильники и телевизоры производительность труда чиновников не улучшают».

Бытовую технику планируется распределить по трем отделениям больницы: в терапевтический, туберкулезный и хирургический стационар. Плазменный телевизор из кабинета мэра решили установить в палате для ветеранов Великой Отечественной войны. Два холодильника предназначены для хранения медикаментов в процедурных кабинетах.

В октябре Амур. инфо сообщало, что в администрации Тынды начали готовить документы для передачи бытовой техники в местную больницу.

«В 2008 году, будучи председателем комиссии по муниципальной собственности в городской Думе, я предлагала это сделать. Но тогда меня не поддержали ни администрация, ни Дума. Я считаю неправильным, что чиновники за бюджетные деньги покупают себе холодильники, телевизоры и микроволновки. Это народные деньги, народный бюджет. У меня в кабинете стоит огромный плазменный телевизор. Зачем он мне нужен?» – недоумевала Марина Михайлова.