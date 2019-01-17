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17января
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Микроволновки и холодильники из тындинской мэрии перевезли в больницу

Микроволновки и холодильники из тындинской мэрии перевезли в больницу
Фото: gorod.tynda.ru

Бытовая техника, которая находилась на балансе бюджетных учреждений Тынды, передана в безвозмездное пользование в местную больницу. Плазменный телевизор из кабинета мэра города Марины Михайловой решили установить в палате для ветеранов Великой Отечественной войны.

«Я рада, что бытовая техника перекочевала из кабинетов чиновников в больницу. Теперь можно сказать, что бюджетные деньги израсходованы не зря, – отметила Марина Михайлова. – В ближайшее время будет готов нормативно-правовой акт о запрете приобретения за счет бюджетных средств бытовой техники в кабинеты муниципальных работников. Как показывает практика, холодильники и телевизоры производительность труда чиновников не улучшают».

Бытовую технику планируется распределить по трем отделениям больницы: в терапевтический, туберкулезный и хирургический стационар. Плазменный телевизор из кабинета мэра решили установить в палате для ветеранов Великой Отечественной войны. Два холодильника предназначены для хранения медикаментов в процедурных кабинетах.

В октябре Амур. инфо сообщало, что в администрации Тынды начали готовить документы для передачи бытовой техники в местную больницу.

«В 2008 году, будучи председателем комиссии по муниципальной собственности в городской Думе, я предлагала это сделать. Но тогда меня не поддержали ни администрация, ни Дума. Я считаю неправильным, что чиновники за бюджетные деньги покупают себе холодильники, телевизоры и микроволновки. Это народные деньги, народный бюджет. У меня в кабинете стоит огромный плазменный телевизор. Зачем он мне нужен?» – недоумевала Марина Михайлова.

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#здоровье #Тында

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    вот это правильно-как поступят другие мэры?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    ~~Плазменный телевизор из кабинета мэра



    Правильное решение!

    Плазма - это уже прошлый век!

    Надо ставить более современные телевизоры!

    А ветеранам и такой сойдёт.

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    мэр должен работать а не телек смотреть

  • Татьяна Правоторхова

    Татьяна Правоторхова
    2 часа назад

    Аконстантиновские депутаты покинули заработную плату Главе района и председателю Совета, да еще и с перерасчетом за четыре месяца. Нехило залесть в карман избирателю.

  • Татьяна Правоторхова

    Татьяна Правоторхова
    2 часа назад

    Аконстантиновские депутаты покинули заработную плату Главе района и председателю Совета, да еще и с перерасчетом за четыре месяца. Нехило залесть в карман избирателю.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    2 часа назад

    В президенты пусть идет глядишь и заживёт народ

  • Татьяна Правоторхова

    Татьяна Правоторхова
    2 часа назад

    А Константиновские депутаты подкинули заработную плату Главе района в 2018 году и председателю райсовета, да еще и с перерасчетом за прошедшие четыре месяца. Не хило залезть в карман избирателю. Вроде бы как по рекомендации "сверху".

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    озвучьте суммы

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Телевизоры и холодильники которым минимум лет по 10, конечно нафиг такое убожество в мэрии.

  • PomaLLIka

    PomaLLIka
    1 час назад

    Конченные комментаторы, хоть что делай, всё не так

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Noir

    Телевизоры и холодильники которым минимум лет по 10, конечно нафиг такое убожество в мэрии.



    Не факт. Хотя больнички будут и этому рады. А мэр - молодец!

    *** лишь бы не было перегибов, так как надо понимать, что та же микроволновка на работе (естественно, не за бюджетный счет) все же бывает необходима: кто-то может обедать на рабочем месте по какой-либо причине.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Я, конечно, всё понимаю. "Конченные комментаторы" и всё такое.

    Но где теперь люди будут охлаждать летом пиво и разогревать чебуреки-беляши на обед?

    Чайники хоть оставили? Доширак сухой тоже не вкусный (по себе знаю).

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Tуман

    Я, конечно, всё понимаю. "Конченные комментаторы" и всё такое.

    Но где теперь люди будут охлаждать летом пиво и разогревать чебуреки-беляши на обед?

    Чайники хоть оставили? Доширак сухой тоже не вкусный (по себе знаю).



    ну наверное не все вынеси..оставили по одному на отдел..или этаж...

    а доширак норм в любом виде, главное чередовать, а то приедается.

  • Tina22

    Tina22
    56 минут назад

    Братеев

    мэр должен работать а не телек смотреть



    неужеле у мэра больше занятся не чем, как бегать пристраивать имущество?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    56 минут назад

    Всё вам Доширак!

    Аякжэ Ролтон?!

    Кстати, подсушенный Доширак в сахаром заменяет сухарики к чаю

  • Tуман

    Tуман
    54 минуты назад

    А чай в чём кипятить?

  • Tуман

    Tуман
    53 минуты назад

    Давайте скинемся на чайник для работников администрации Тынды!

  • Myxira

    Myxira
    52 минуты назад

    Tуман

    Я, конечно, всё понимаю. "Конченные комментаторы" и всё такое.

    Но где теперь люди будут охлаждать летом пиво и разогревать чебуреки-беляши на обед?

    Чайники хоть оставили? Доширак сухой тоже не вкусный (по себе знаю).



    В благовещенском ПФР, кстати, оборудована на первом этаже столовая для обедов: отдельный кабинет с длинным столом, микроволновкой, чайником, холодильником, шкафчиком для посуды - очень удобно. И никаких чаепитий по кабинетам ))

  • Геральт

    Геральт
    51 минута назад

    Братеев

    мэр должен работать а не телек смотреть



    какая феерическая дурь. В голову не приходит, что телевизор - это не только вести недели или голубой огонёк?



  • ЛайКа

    ЛайКа
    50 минут назад

    Tуман


    А давайте сначала спросим: "есть ли нужда?"

    У меня есть! У меня крышка не закрывается на чайнике и не выключается сам зараза!

    Микроволновки с холодильником тоже нетути и не было

  • dobry

    dobry
    48 минут назад

    Молодец мэр. Правильно сделала.

  • Арбенин

    Арбенин
    47 минут назад

    Татьяна Правоторхова

    А Константиновские депутаты подкинули заработную плату Главе района в 2018 году и председателю райсовета, да еще и с перерасчетом за прошедшие четыре месяца. Не хило залезть в карман избирателю. Вроде бы как по рекомендации "сверху".



    да заткнись уже флудер, где твоя деревня константиновка и где тында?

  • Арбенин

    Арбенин
    42 минуты назад

    Myxira

    Noir

    Телевизоры и холодильники которым минимум лет по 10, конечно нафиг такое убожество в мэрии.



    Не факт. Хотя больнички будут и этому рады. А мэр - молодец!

    *** лишь бы не было перегибов, так как надо понимать, что та же микроволновка на работе (естественно, не за бюджетный счет) все же бывает необходима: кто-то может обедать на рабочем месте по какой-либо причине.



    Спишут всю эту хламину в больницах и растащат по домам дачаманалоговые телевизоры, . плазма. полюс..позорище. Купили бы хорошую технику и оборудовали ветеранскую палату - честь и хвала.На тебе боже, что себе негоже. В администрации невозможно списать, то что морально устарело, если работает. Вот мэрша и нашла выход, как утилизировать хламину.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    28 минут назад

    Геральт



    какая феерическая дурь. В голову не приходит, что телевизор - это не только вести недели или голубой огонёк?





    Вот тут соглашусь!



    На работе даже с районов собирали начальников и прямой мост с руководством в Москве и вэбинары, или обучение в записи. Вариантов масса. Прямо в кабинете руководителя. Реально дешевле, чем разговоры по телефонам и в десятки раз эффективнее, чем тел.разговоры и переписка. Плюсом резко уменьшились расходы на командировки.



    Москва даёт распоряжение и в назначенный час все регионы садятся перед теликами и внимают. Озвучиваются неудачи и как их избежать, хвалят преуспевающих и передают положительный опыт. Всё слышат не только "слетавший в Москву руководитель и пересказавший своими словами", а слышат и говорят начальники отделов. Делятся опытом юристы, айтишники, бухгалтерия... Денег для таких масштабных и очень эффективных встреч затратили не мало (каждому: тв, доп.оборудование для сервака, расходники (проводки, разъёмчики...), микрофон, колонки какие-никакие...), но всего один раз на закупку этого оборудования. Обслуживание - уже копейки, интернет тоже. Одна такая встреча в реале была бы дороже.



    Плюсов масса, надо просто думать!



    А тут логика только "зомбооояяящииик"))



  • ЛайКа

    ЛайКа
    25 минут назад

    Арбенин

    невозможно списать, то что морально устарело, если работает.








    Хотите правду?! Вы тут не понимаете немного



    Зы: Давно так не каталась) Спасибо!



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