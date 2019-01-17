Гороскоп на 17 января: Дев используют, у Рыб всплеск эмоций

Восход Солнца: 08:22

Заход Солнца: 16:57

Солнце в Козероге.

Овен. Звезды рекомендуют Вам проявить упорство в работе и начать день с чистого листа. Расставание с близким человеком окажется вынужденным, поэтому не драматизируйте ситуацию.

Телец. Сейчас важно сосредоточиться. Возможно, вам предстоит заниматься сразу несколькими делами, поэтому старайтесь не обращать внимание на раздражающие факторы.

Близнецы. Четверг обещает быть спокойным, без особых потрясений. Прекрасный момент для интенсивного обучения, интеллектуального, научного или ручного труда.

Рак. Встречи и поездки, связанные с профессиональной деятельностью, принесут хорошие плоды. Начинать стоит только тщательно спланированные дела, чтобы не столкнуться с пробелами.

Читайте также

Гороскоп на неделю 14 – 20 января: Козерогов ждут перемены, а Раки решат проблему

Лев. Звезды сегодня не дадут Вам сидеть на одном месте. Задумайтесь, не преувеличиваете ли вы значимость денег? Возможно, вы забываете об искреннем счастье.

Дева. Девы вплоть до ночи останутся заложниками чужих капризов или обстановки в целом. Звезды подсказывают, что бороться с этим бессмысленно и лучше подстроиться к ситуации, насколько это возможно.

Весы. Сегодня финансы не позволяют Вам разгуляться. Старайтесь не тратить деньги на пустяки, лучше отложите на будущее.

Скорпион. Во многих делах вы будете сами себе голова, поэтому никого не слушайте, доверяйте своему опыту и интуиции.

Читайте также

Гороскоп на январь 2019 года: у Раков изменится жизнь, Львы почувствуют свободу

Стрелец. Этот день внесет что-то новое в привычный уклад жизни. Изменить ход ваших мыслей может внезапная новость или неординарное событие.

Козерог. Велика потребность в общении, в новых впечатлениях, поэтому заранее подумайте о том, куда бы вы хотели пойти и кого увидеть.

Водолей. У Водолеев сегодня есть возможность отложить рутинные хлопоты, отсрочить малоприятные скучные занятия или нежелательную смену обстановки.

Рыбы. Сегодня звезды дадут Рыбам всплеск позитивных эмоций, но просят меньше говорить о своих переживаниях, надеждах и успехах.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Если вам сегодня снилось шампунь, медуза, латунь, улыбка, то посмотрите значение в соннике.