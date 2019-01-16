Госдума одобрила законопроект о паллиативной помощи

Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о паллиативной медицинской помощи, уточняющий порядок ее оказания. Документ расширяет понятие паллиативная медицинская помощь и конкретизирует права пациентов на облегчение боли наркотическими лекарственными препаратами.

В законопроекте паллиативная медпомощь определяется как «комплекс мероприятий, включающий медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и мероприятия по уходу, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на избавление от боли, облегчение других тяжелых проявлений заболевания и поддержание функций организма».

Предусматривается возможность оказания паллиативной помощи как в условиях стационара и амбулаторных условиях, так и на дому. Пациент может рассчитывать на «облегчение боли ... наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами».

«Законопроект регулирует порядок оказания паллиативной помощи как взрослым, так и детям, облегчая им доступ к обезболивающим. Впервые мы законодательно вводим разделение паллиативной помощи на первичную и специализированную, чтобы пациенты могли получать ее и в медицинских стационарах, и на дому. Важно, что заниматься поддержкой тяжело больных будут медицинские работники, прошедшие специальную подготовку, во взаимодействии с социальными службами. Ведь паллиативная помощь – это не только лекарства и процедуры, но и психологическая поддержка больных и их семей», — заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как пишет «Коммерсантъ», в декабре на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере обсуждалось создание системы учета нуждающихся в наркотических обезболивающих. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что закон о паллиативной помощи не будет содержать норм о декриминализации выписки наркотических обезболивающих нуждающимся, поскольку «это функция правоохранительных органов».