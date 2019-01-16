Охота на гусей-гуменников в Приамурье оказалась под угрозой

В Приамурье охота на гусей оказалась под вопросом. Минприроды РФ планирует обновить список животных, внесенных в федеральную Красную книгу. В перечень спорных объектов животного мира, окончательное решение по которым еще не принято, попали и самые распространенные в Амурской области гуси – восточный тундровый и таежный гуменники.

Этот вопрос обсудили в ходе общественного совета при управлении по охране животного мира области. По итогам заседания общественного совета в адрес Минприроды России было отправлено письмо с просьбой исключить гуменников из «кандидатов» в Красную книгу, поскольку к редким и исчезающим видам эти гуси не относятся.

«Учеты численности гусей на пролетах в Приамурье проводятся ежегодно. В последние пять лет их количество определялось на уровне от 73 до 112 тысяч особей, при этом отмечен рост численности более чем на 20 %. Из этого количества гусей около 60 % – именно гуменники. Кроме того, по наблюдениям орнитологов, весенний пролет таежных гуменников проходит в основном в начале периода весенней миграции, до открытия весенней охоты, поэтому этот подвид не испытывает особой промысловой нагрузки», – прокомментировал начальник отдела управления по охране животного мира Приамурья Сергей Глущенко.

Численность гуменников в регионе не сокращается, и непродолжительная охота на ограниченных территориях не наносит виду существенного ущерба, отмечают специалисты. За год амурские охотники добывают не более трех тысяч этих птиц. При этом сами пролетные гуси наносят существенный вред посевам зерновых, на стаи залетных гостей неоднократно жаловались фермеры.

Помимо гуменников, в список спорных видов, которые, возможно, внесут в Красную книгу РФ вошли также гималайские медведи и серые утки, которых на территории региона немного. А также уже занесенные в региональную Красную книгу серый гусь и утка-касатка.

Кроме того, по итогам заседания общественного совета было принято решение внести предложение в Национальную программу развития Дальнего Востока. Члены совета предлагают на федеральном уровне разработать мероприятия по изучению современного состояния популяции сибирской косули на территории Амурской области, как крупнейшей мигрирующей популяции в России с целью ее сохранения.