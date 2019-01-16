Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:47 1

Вячеслав Шушаников: я уже два года не пользуюсь территорией чигиринского приюта

Вячеслав Шушаников: я уже два года не пользуюсь территорией чигиринского приюта

Предприниматель Вячеслав Шушаников прокомментировал официальный ответ мэрии Благовещенска. В нем говорится, что приютом владеют два предпринимателя – Золотарев и Шушаников. А видео с трупами собак, предположительно, снято на той части территории приюта «Дружок», которая принадлежит Шушаникову.

Информацию о совместном владении территорией приюта в Чигирях мужчина не опроверг, но заявил, что не имеет отношения к отлову и содержанию собак. Более того, по его словам, он не пользуется участком уже два года.

«Постройки, в которых размещены животные, находятся на территории Золотарева. Мой участок находятся ближе к лесу, там рядом синее здание стоит, вагончик. Я никакого отношения к этому приюту не имею, все вольеры, построенные там, и животные принадлежат Золотареву. И сам вагончик тоже принадлежит Золотареву, там у него сторож жил. Моя часть участка без построек, а постройки у него внизу», – сказал Вячеслав Шушаников.

Известно, что некоторое время назад отловом и содержанием безнадзорных собак два Вячеслава – Золотарев и Шушаников – занимались вместе. Позже Шушаников отошел от «собачьего» бизнеса, и все муниципальные контракты заключались с Золотаревым.

Это подтверждает и мэрия города. «На сегодняшний день действующих муниципальных контрактов и договоров с Золотаревым не имеется, с Шушаниковым муниципальные контракты не заключались», – сообщили в управлении ЖКХ.

Но власти предположили, что трупы собак находились именно на территории Шушаникова. «Предполагается, что видеоматериалы с трупами животных сняты в вольерах, расположенных на территории, принадлежащей Шушаникову», – прокомментировали в администрации города.

Просмотров всего: 472

#животные #собачий Освенцим

распечатать


Общество

Охота на гусей-гуменников в Приамурье оказалась под угрозой
Общество

За два месяца амурские охотники сдали 200 волчьих шкур
Общество 9

Проверяя приют в Чигирях месяц назад, мэрия Благовещенска не обнаружила серьезных нарушений
Общество 15

На отлов и содержание собак, погибших в Чигирях, предположительно, выделяли бюджетные деньги

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    Сливают Шушу

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь