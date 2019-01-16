Вячеслав Шушаников: я уже два года не пользуюсь территорией чигиринского приюта

Информацию о совместном владении территорией приюта в Чигирях мужчина не опроверг, но заявил, что не имеет отношения к отлову и содержанию собак. Более того, по его словам, он не пользуется участком уже два года.

«Постройки, в которых размещены животные, находятся на территории Золотарева. Мой участок находятся ближе к лесу, там рядом синее здание стоит, вагончик. Я никакого отношения к этому приюту не имею, все вольеры, построенные там, и животные принадлежат Золотареву. И сам вагончик тоже принадлежит Золотареву, там у него сторож жил. Моя часть участка без построек, а постройки у него внизу», – сказал Вячеслав Шушаников.

Известно, что некоторое время назад отловом и содержанием безнадзорных собак два Вячеслава – Золотарев и Шушаников – занимались вместе. Позже Шушаников отошел от «собачьего» бизнеса, и все муниципальные контракты заключались с Золотаревым.

Это подтверждает и мэрия города. «На сегодняшний день действующих муниципальных контрактов и договоров с Золотаревым не имеется, с Шушаниковым муниципальные контракты не заключались», – сообщили в управлении ЖКХ.

Но власти предположили, что трупы собак находились именно на территории Шушаникова. «Предполагается, что видеоматериалы с трупами животных сняты в вольерах, расположенных на территории, принадлежащей Шушаникову», – прокомментировали в администрации города.