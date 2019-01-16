За два месяца амурские охотники сдали 200 волчьих шкур

За ноябрь и декабрь минувшего года амурские охотники сдали в областную Дирекцию по охране животного мира 200 шкур добытых ими волков. За это они получили около двух миллионов рублей вознаграждения за вычетом налогов. Активнее всего на серых хищников охотились в Шимановском и Мазановском районах.

Средства на поощрение охотников-волчатников были выделены из областного бюджета. В 2019 году борьбу с волками в Амурской области планируется усилить. В последние годы численность хищников стабильно росла и в прошлом году достигла критического уровня. По данным зимних учетов прошлого года, количество волков в Приамурье превысило 4,1 тысячи. В настоящий момент хищников пересчитывают заново.

«Выплата вознаграждений за шкуры добытых волков заметно повысила активность охотников. За два месяца результат неплохой. Однако о каких-то достижениях в области регулирования численности говорить рано. Для нормализации ситуации в Приамурье необходимо отстрелять еще около 2, 5 тысячи волков», – отметил замначальника Дирекции по охране и использованию объектов животного мира области Андрей Тарасов.

Волки наносят большой ущерб популяциям копытных, в первую очередь сибирской косули, численность которой сократилась настолько, что охоту на нее пришлось закрыть, отмечают специалисты. За год один волк уничтожает около 35 косуль, а в таежных биотопах – не менее 15 изюбрей или 10 лосей.