ОНФ запустил опрос о газовом оборудовании

Пользователи мобильного приложения ОНФ «Народный контроль» могут принять участие в новом опросе. Он запущен в связи с недавними трагедиями в Магнитогорске Челябинской области и городе Шахты Ростовской области.

Респонденты могут выразить свое мнение относительно безопасности оборудования, которым пользуются граждане в своих домах, и какие меры следует предпринять для предотвращения аварий и чрезвычайных ситуаций, связанных с газом. Полученные результаты эксперты ОНФ используют при подготовке предложений по усилению безопасности в этой сфере и направят в правительство РФ.

В целом только за 2017-2018 годы в России произошло по меньшей мере 44 случая взрыва бытового газа в жилых зданиях, которые привели ко многим жертвам и пострадавшим. А всего в стране газифицировано 67 % жилых домов. «Подобные ЧП происходят в основном из-за того, что специализированные организации не контролируют должным образом состояние газового оборудования, а его собственники, то есть сами граждане, нарушают правила эксплуатации», – прокомментировала член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина.

Эксперты Народного фронта неоднократно говорили о необходимости ужесточить надзор за состоянием газового оборудования. Так, в ходе Межрегионального форума ОНФ в Ставрополе в 2016 году было озвучено предложение ужесточить проверку вентиляционных каналов при подготовке домов к отопительному сезону. По мнению экспертов, это поможет избежать взрывов бытового газа. Президент Владимир Путин, участвовавший в форуме, поддержал эту идею.

Техническое обслуживание газового оборудования должна осуществлять специализированная компания, соответствующая определенным лицензионным требованиям, считают эксперты ОНФ. С такой компанией на обслуживание внутридомового газового оборудования заключает договор управляющая организация, а на обслуживание внутриквартирного – собственники жилья (или управляющая организация от их лица).

При этом в ОНФ нередко поступают жалобы на то, что по факту проверки в домах и квартирах либо не проводятся, либо проводятся формально или в неудобное время. Кроме того, нередки случаи, когда договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования вообще не заключаются.

«Спасти немало человеческих жизней в случае аварийной ситуации могли бы специальные сигнализаторы газа. Однако установить такой прибор может себе позволить не каждая семья. Опрос ОНФ как раз и поможет выяснить мнение граждан – готовы ли они к дополнительным расходам ради собственной безопасности», – рассказала Светлана Калинина.

По сообщениям СМИ, недавно в Госдуму внесен законопроект, предлагающий устанавливать в многоквартирных домах автоматизированную систему газовой безопасности за счет средств фондов капитального ремонта, то есть преимущественно за счет средств граждан. Однако допустить этого нельзя, считает эксперт ОНФ. Установка таких систем не входит в задачи программ капитального ремонта. Этот вид работ относится уже к реконструкции либо модернизации жилфонда.

Поэтому должна быть сформирована отдельная программа и проведена серьезная подготовительная работа с оценкой необходимого финансирования и его источников, отметили в ОНФ. «В таком случае многие жильцы, которые уже давно ждут, что текущую крышу залатают или заделают щели в фасаде, могут этого так и не дождаться. Ведь часть средств фондов капремонта предлагается направлять на другие цели», – отметила Калинина.

Она добавила, что в ходе опроса в мобильном приложении ОНФ респонденты также смогут сообщить, проводились ли в доме газовые проверки, что и когда проверяли, согласовывали ли дату и время проверки и указать, какие меры помогут повысить ответственность управляющих организаций и собственников, а также предотвратить аварии.

Все полученные результаты эксперты Народного фронта обработают и используют в своей дальнейшей работе.