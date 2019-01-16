Проверяя приют в Чигирях месяц назад, мэрия Благовещенска не обнаружила серьезных нарушений

Всего в 2018 году, по информации мэрии города, на мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных было израсходовано больше 2 миллионов рублей. Из них 934 тысячи – это областные деньги и 1 миллион 242 тысячи – городские деньги.

Отловлено за минувший год было 230 безнадзорных животных, в том числе Вячеславом Золотаревым – 190. Амурская областная автономная некоммерческая организация обеспечения безопасности и сохранности жизни и здоровья безнадзорных животных «Подари надежду» отловила 40 животных.

«По истечению срока окончания муниципальных контрактов, 190 животных переданы частному лицу, что не запрещено Законом Амурской области от 11.102013 № 254-ОЗ "О регулировании численности безнадзорных животных на территории области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Амурской области по организации проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных": в собственность 89 животных по истечению 6-ти месячного срока; во временное пользование 101 животное до истечения 6-ти месячного срока. Соответствующие акты передачи животных подписаны. С момента перехода собак в частную собственность и в период их нахождения в пользовании ответственность за их состояние и жизнь несет принявшее лицо», – пояснили в мэрии (орфография и пунктуация сохранены – Прим. ред.).

При этом администрация не уточняет, кому именно были переданы собаки. Между тем по имеющейся у Амур.инфо информации, животные стали собственностью все того же Вячеслава Золотарева, но уже как частного лица, а не бизнесмена.

Сама территория приюта «Дружок», расположенная в селе Чигири по улице Кедровой, 22, принадлежит двум предпринимателям – Золотареву и Шушаникову, отметили в мэрии. На сегодняшний день действующих муниципальных контрактов и договоров с Золотаревым не имеется, с Шушаниковым муниципальные контракты не заключались. Хотя некоторое время назад эти два бизнесмена занимались отловом и содержанием собак вместе.

«Проверка приюта осуществлялась в декабре 2018 года специалистами управления ЖКХ города Благовещенска в присутствии независимого эксперта. Существенных недостатков и трупов животных не выявлено. В отношении имеющихся замечаний подрядной организации была направлена претензия. Повторная проверка территории приюта проведена 16 января 2019 года. Доступ на территорию приюта не был обеспечен, осмотр территории Золотарева осуществлен со стороны улицы (через ограждение). Предполагается, что видеоматериалы с трупами животных сняты в вольерах, расположенных на территории, принадлежащей Шушаникову», – прокомментировали в администрации города, добавив, что в настоящее время по фактам, опубликованным в СМИ, уполномоченными органами проводится проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что после возникшего резонанса член общественной палаты Амурской области Нина Стельмахова связалась с Вячеславом Золотаревым, она попросила дать распоряжение на выдачу животных, находящихся в приюте, так как ситуация приняла серьезный оборот. По словам Нины Владимировны, Золотарев ответил на это голосовым сообщением следующего содержания: «В настоящее время в моем приюте не содержится ни одной муниципальной собаки. Все животные, содержащиеся в моем личном приюте, являются моей частной собственностью. Я советую вам не лезть в мои частные дела. Я не прихожу к вам и не прошу отдать ваше личное имущество. Поэтому, если еще раз от вас поступят такие предложения, я подам на вас в прокуратуру».

При этом в мэрии города на вопрос Амур.инфо, могут ли в управлении ЖКХ со 100-процентной уверенностью сказать, что из тех собак, которых волонтеры обнаружили в приюте, в том числе мертвых, ни одна не была отловлена по муниципальному контракту, не ответили.