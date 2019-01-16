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16января
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сегодня, 17:52 0

Перед гибелью Андрей Гулимов написал, что опасается возвращаться в Хабаровск

Перед гибелью Андрей Гулимов написал, что опасается возвращаться в Хабаровск
Фото: gzt-sv.ru

Юрий Швыткин, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне, подключился к расследованию гибели 20-летнего солдата из Амурской области Андрея Гулимова. В военной прокуратуре ему рассказали о ходе расследования трагедии и о том, что было в предсмертной записке, найденной возле тела военнослужащего.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Андрей Гулимов из Свободного погиб по время прохождения срочной службы в результате огнестрельных ранений. Незадолго до этого молодой человек отправил родным видеозапись, которую он сделал в поезде, проезжая мимо озера Байкал. На кадрах парень был настроен позитивно. «Вот хотя бы только ради этого стоило идти служить в армию, чтобы увидеть Байкал!» – говорит на записи молодой человек.

Депутат Госдумы направил запрос в военную прокуратуру Центрального военного округа. Ответ военного прокурора Александра Антюфеева Швыткин опубликовал в себя в Фейсбуке. Из текста документа следует, что в предсмертной записке, обнаруженной возле тела погибшего парня, сообщалось о том, что военнослужащий опасался возвращаться в воинскую часть в Хабаровске.

Проверка, проведенная военной прокуратурой, установила, что Андрей Гулимов служил в Хабаровске. С 25 октября 2018 года молодой человек находился в составе выездного караула по сопровождению воинского груза. «Прибыв на железнодорожную станцию Боготол около 19:30 заступил часовым по охране воинского груза, получив для несения службы автомат и боеприпасы к нему. В этот же день начальником караула около железнодорожной платформы был обнаружен труп Гулимова с двумя огнестрельными ранениями в области грудной клетки. Автомат находился рядом с трупом. В ходе осмотра места происшествия и трупа обнаружена предсмертная записка, из содержания которой следует, что Гулимов без указания причин опасался возвращаться в воинскую часть», – говорится в ответе военной прокуратуры на депутатский запрос.

В военном следственном отделе по Красноярскому гарнизону возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле в военных прокуратурах Красноярского гарнизона и Центрального военного округа. «Я также держу на контроле данное происшествие, необходимо разобраться и наказать виновных», – написал Юрий Швыткин.

По информации военной прокуратуры Центрального военного округа, приоритетной версией гибели амурчанина является самоубийство. Также следователи рассматривают и версию убийства солдата. «Проводятся допросы свидетелей, экспертные исследования, в том числе посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», – говорится в документе военной прокуратуры.

Воинскую часть в Хабаровске, где служил Андрей Гулимов, планируют проверить и провести допросы должностных лиц.

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#военные #российская власть

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