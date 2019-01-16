Названы страны с самыми красивыми девушками

Русские девушки считаются самыми красивыми в мире, однако эксперты портала Missology так не думают. Они составили свой список стран с самыми привлекательными женщинами, и Россия не попала в этот рейтинг.

Эксперты составляли список, опираясь на то, сколько раз представительницы различных государств побеждали на конкурсах красоты, таких как «Мисс мира», «Мисс Вселенная», «Мисс Интернэйшнл» и других. Так они определили, что наиболее привлекательными являются девушки из Венесуэлы.

В прошлом году венесуэлка Мария Веласко стала «Мисс Интернэйшнл», а ее соотечественница Стефани Гутьерес заняла второе место на конкурсе «Мисс Вселенная». Многие представительницы этой латиноамериканской страны ярко выступили и на других соревнованиях красавиц.

В пятерку рейтинга Missology также вошли Мексика, Филиппины, Вьетнам и Южная Африка, сообщает Cosmo.ru.