Дом офицеров в Свободном необходимо снести

Администрация Свободного получила заключение специалистов о непригодности для эксплуатации здания Дома офицеров. Оно было построено в 1941 году, его износ составляет не менее 75 %. В здании разрушены полы, системы отопления и вентиляции.

Первое экспертное заключение о непригодности ДОРА было выполнено в 2017 году. Глава города Владимир Константинов принял решение о проведении дополнительной проверки. Были учтены пожелания свободненцев, которым здание Дома офицеров дорого и памятно.

Специалисты ООО ПСО «Благовещенскпроект» 4 января 2019 года обследовали строение и констатировали: «Общее техническое состояние фундамента оценивается как недопустимое, износ составляет не менее 60 %. Общее техническое состояние кровли оценивается как недопустимое. Износ не менее 75 % . Общее техническое состояние стен оценивается как аварийное. Полы в здании разрушены, системы отопления и вентиляции разрушены и демонтированы. При обследовании здания выявлены деформации в несущих стенах и фундаментах, разрушение цоколя, разломы стен, свидетельствующие о неравномерных просадках ленточных бутовых фундаментов и основания под ними. Требуется полная перекладка с заменой перекрытий».

Здание придется снести, но земельный участок под ним позволит расширить благоустраиваемую зону. В этом году начнется строительство школы на 528 мест на территории гимназии № 9. Также было запланировано озеленение, беговые дорожки, стадион. Теперь будет принято решение, что участок, занимаемый ДОРА, войдёт в благоустраиваемую территорию для двух школ, и на месте снесенного здания появится новая зона для спорта и отдыха, доступная для всех, сообщает пресс-служба свободненской администрации.