В гибели монтера пути в Возжаевке разбираются следователи
Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования грузовым поездом 47-летнего монтера пути. Это произошло в селе Возжаевка Белогорского района в конце декабря 2018 года, где в результате ДТП сошли с рельсов вагоны поезда, пострадали люди.
По предварительным данным, 30 декабря 2018 года около 14 часов по местному времени в районе станции Возжаевка Забайкальской железной дороги при переходе через пути при следовании по указанию дорожного мастера в служебный автомобиль был смертельно травмирован 47-летний монтер пути, который совместно с другими работниками производил ремонтно-восстановительные работы, сообщает ведомство.
В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств случившегося.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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