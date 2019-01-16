В гибели монтера пути в Возжаевке разбираются следователи

По предварительным данным, 30 декабря 2018 года около 14 часов по местному времени в районе станции Возжаевка Забайкальской железной дороги при переходе через пути при следовании по указанию дорожного мастера в служебный автомобиль был смертельно травмирован 47-летний монтер пути, который совместно с другими работниками производил ремонтно-восстановительные работы, сообщает ведомство.

В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств случившегося.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.