Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:29 0

Для восстановления путепровода в Белогорске привлекут бюджетные средства

Для восстановления путепровода в Белогорске привлекут бюджетные средства
Фото: www.amurobl.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов во время работы в Белогорске осмотрел путепровод, по которому ограничено движение грузового транспорта. Глава региона провел совещание по вопросам приведения строения в норму.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», путепровод в Белогорске обследовали после обрушения путепровода в Свободном. В результате у эксперта, проводившего анализ, появились серьезные опасения. В Белогорске усилили опоры моста, после чего движение по нему разрешили только на легковых автомобилях. К обследованию объектов привлекли специалистов Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

«Сейчас мы ждем решения специалистов, только после этого станет понятно, какие меры необходимо принять и сколько денег на это потребуется», – рассказал глава Белогорска Станислав Мелюков. Губернатор поддержал главу города, отметив, что это как раз та ситуация, когда лучше перестраховаться и изучить проблему досконально, чтобы принять верное решение.

«Решение специалистов покажет, какой необходим объем финансирования. Но я могу заверить: область обязательно окажет Белогорску поддержку в решении вопроса. Все будет зависеть от финансовой потребности: если речь пойдет о небольших средствах, их выделит бюджет региона, если же сумма окажется значительной – постараемся привлечь федеральные деньги. Эта тема как раз обсуждалась в Минтрансе РФ во время встречи с министром Евгением Дитрихом. До решения экспертов путепровод будет использоваться по временной схеме», – заявил губернатор.

Просмотров всего: 163

#Белогорск #областная власть #строительство

распечатать


Общество

Ситуация с домами в Белогорске находится на контроле Генпрокуратуры РФ
Общество 15

На отлов и содержание собак, погибших в Чигирях, предположительно, выделяли бюджетные деньги

Общество 3

Детский омбудсмен встретилась с зампредом амурского правительства
Власть 2

Мэрия Благовещенска через суд требует возместить убытки из областного бюджета
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь