Для восстановления путепровода в Белогорске привлекут бюджетные средства

Губернатор Амурской области Василий Орлов во время работы в Белогорске осмотрел путепровод, по которому ограничено движение грузового транспорта. Глава региона провел совещание по вопросам приведения строения в норму.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», путепровод в Белогорске обследовали после обрушения путепровода в Свободном. В результате у эксперта, проводившего анализ, появились серьезные опасения. В Белогорске усилили опоры моста, после чего движение по нему разрешили только на легковых автомобилях. К обследованию объектов привлекли специалистов Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

«Сейчас мы ждем решения специалистов, только после этого станет понятно, какие меры необходимо принять и сколько денег на это потребуется», – рассказал глава Белогорска Станислав Мелюков. Губернатор поддержал главу города, отметив, что это как раз та ситуация, когда лучше перестраховаться и изучить проблему досконально, чтобы принять верное решение.

«Решение специалистов покажет, какой необходим объем финансирования. Но я могу заверить: область обязательно окажет Белогорску поддержку в решении вопроса. Все будет зависеть от финансовой потребности: если речь пойдет о небольших средствах, их выделит бюджет региона, если же сумма окажется значительной – постараемся привлечь федеральные деньги. Эта тема как раз обсуждалась в Минтрансе РФ во время встречи с министром Евгением Дитрихом. До решения экспертов путепровод будет использоваться по временной схеме», – заявил губернатор.