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Ситуация с домами в Белогорске находится на контроле Генпрокуратуры РФ

Ситуация с домами в Белогорске находится на контроле Генпрокуратуры РФ

Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил город Белогорск. Он оценил ход работ по устранению проектных и строительных недостатков, допущенных при возведении домов для переселенцев из аварийного жилья.

Ранее было вынесено соответствующее решение суда по одному из домов, утвержден план действий мэрии и подрядной организации, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

Губернатор посетил несколько квартир в домах, выслушал доклады профильных руководителей и пообщался с жителями.

«Ситуация с домами в Белогорске находится на моем контроле и на контроле Генпрокуратуры Российской Федерации. Сегодня мы видим, что проведен большой объем работ, графики не нарушаются. На мой взгляд, все делается качественно, а жилье соответствует требованиям», – отметил Василий Орлов.

По словам главы Белогорска Станислава Мелюкова, в доме по адресу: переулок Летний, 1Г, устранены фактически все недостатки. Таким образом, решение суда исполнено. Город готов участвовать в устранении недостатков в других 15 домах. Уже собраны заявки от граждан, в бюджете заложены средства на приобретение электро-водяных систем отопления. Устранение остальных недостатков полностью берет на себя подрядчик. Это подтвердил руководитель организации Олег Имамеев.

«Особое внимание уделите вопросам пожарной безопасности. Мы имеем судебное решение по одному дому. Но вопросы пожарной безопасности должны быть полностью решены во всех 432 квартирах», – подчеркнул глава региона.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

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#Белогорск #строительство

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