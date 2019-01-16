«Аэрофлот» открыл продажу билетов по субсидируемым тарифам на Дальний Восток

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«Аэрофлот» открыл продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на Дальний Восток на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора». Об этом стало известно в ходе рабочей встречи министра по развитию ДФО Александра Козлова с замминистра транспорта РФ Александром Юрчиком.

Как сообщил замглавы Минтранса, на сегодняшний день все авиакомпании, осуществляющие полеты по субсидированным тарифам в рамках постановления правительства России от 2 марта 2018 года № 215, открыли продажу билетов. Билеты по субсидируемым тарифам можно приобрести в офисах собственных продаж авиакомпаний, а также в уполномоченных агентствах, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

В ходе встречи Александр Козлов и Александр Юрчик обсудили и другие вопросы, касающиеся улучшения транспортной доступности дальневосточных регионов. Итогом совместной работы Минтранса России и Минвостокразвития по выполнению поручений президента страны, данных на президиуме Госсовета в сентябре 2018 года, на сегодняшний день стало расширение сети регулярных авиационных маршрутов, круглогодичное субсидирование магистральных маршрутов в центральную часть России, включение многодетных родителей в льготные категории.

«Минвостокразвития совместно с Минтрансом планомерно и комплексно решает вопрос транспортной доступности для Дальнего Востока. Для каждого жителя востока страны это вопрос важный и чувствительный. Мы прикладываем все усилия, чтобы изменить сложившуюся систему. Ряд решений уже принят. Сегодня решается вопрос о расширении перечня субсидируемых маршрутов в Забайкальском крае и Республике Бурятия», – сказал министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Так, предусматривается включение в список субсидируемых маршрутов: из Читы в Санкт-Петербург и Сочи, из Улан-Удэ в Сочи, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Как отметил глава Минвостокразвития, среди других важных вопросов – выделение дополнительного финансирования на предоставление субсидий авиакомпаниям, заявленным к выполнению рейсов на Дальний Восток и в обратном направлении.

Дополнительные ассигнования должны быть предусмотрены в связи с внесением изменений в программу субсидирования воздушных перевозок в части круглогодичного авиационного сообщения и на расширение категории получателей льготных билетов для многодетных семей.

Пресс-служба Минвостокразвития отмечает, что из Москвы по билетам стоимостью ниже рыночной можно отправиться во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан, Якутск. Стоимость билетов составляет от 7 тысяч рублей в Якутск до 7,5 тысячи рублей в Петропавловск-Камчатский. Субсидируются также и перелеты между городами Дальнего Востока. Самое бюджетное предложение действует на рейс Южно-Сахалинск – Хабаровск – всего 1 тысяча рублей. Самый дорогой перелет – между Петропавловском-Камчатским и Владивостоком – обойдется в 6 тысяч рублей. Все рейсы прямые, а тарифы установлены для эконом-класса и действуют целый год.

Также субсидируются рейсы между городами Дальнего Востока и Сибири. Стоимость рейса Новосибирск – Хабаровск составляет 5,7 тысячи рублей, Красноярск – Хабаровск – 6 тысяч рублей, Иркутск – Хабаровск – 3 тысячи рублей, Новосибирск – Владивосток (с 25 июня 2018 года по 31 августа 2019 года) – 5,9 тысячи рублей.

Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин – свыше 55 лет); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также люди, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов РФ.

Правила субсидирования авиаперевозок для Дальнего Востока были изменены правительством РФ в середине ноября 2018 года. Увеличена максимальная протяженность субсидируемых маршрутов, установлен повышающий коэффициент в отношении тарифов на перевозки в ДФО, в перечень льготников были включены многодетные семьи.

В 2018 году, по данным Росавиации, авиаперевозчики продали около 450 тысяч билетов по специальному тарифу на рейсы, связывающие Дальний Восток и центральную часть России.

Помимо программы субсидируемых тарифов, авиакомпания «Аэрофлот» продает авиабилеты в рамках собственной программы «плоских» тарифов. Билет по «плоскому» тарифу в экономический класс обслуживания по фиксированной цене может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время «плоские» тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении. Стоимость билета на рейсы «Аэрофлота» из Москвы в города Дальнего Востока и обратно составляет 25 тысяч рублей или 15 тысяч рублей в одну сторону, включая таксы и сборы. Стоимость билета на рейсы авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока и обратно составляет 22 тысячи рублей или 13,2 тысячи рублей в одну сторону.

Ранее Амур.инфо сообщало, что «Аэрофлот» не работает в Приамурье по причине того, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Благовещенска не подходит для самолетов этой компании. Взлетно-посадочная полоса должна быть реконструирована, однако когда это случится, до сих пор неизвестно. Конкурсы по определению подрядчика работ проходят, но без результата.