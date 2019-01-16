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16января
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сегодня, 17:04 0

Ученые создали противозачаточный пластырь

Ученые создали противозачаточный пластырь
Фото: mamotvet.ru

Противозачаточный пластырь с микроиглами даст возможность вывести контрацепцию на качественно новый уровень. После проведения всех клинических испытаний он поступит в продажу.

Группа американских ученых из Технологического университета Джорджии (США) создали уникальное средство контрацепции нового поколения. Представлено оно в виде пластыря с иглами, которые изготовлены из полимеров. Сообщается, что основным компонентом, который обеспечит противозачаточный эффект выступает левоноргестел, который является составляющей всех подобных препаратов.

Попадая под кожу, микроскопические иглы начинают выпускать в кровь активные вещества. Этот способ ученые ранее использовали для доставки в организм человека инсулина и других веществ для расщепления жира.

Исследователи сообщают, что полимеры легко разрушаются в организме и в течение месяца высвобождают это вещество, предотвращая нежелательную беременность. Доза гормона даст защиту на месяц, а результаты данного эксперимента размещены в специализированном научном журнале.

Учёные также отмечают, что пластырь удобнее других противозачаточных средств, так как не требует особых условий хранения и может быть использован самостоятельно. Эффективность разработки проверили на крысах. В будущем специалисты намерены увеличить срок действия пластыря до полугода. Однако у средства могут быть и побочные эффекты. Например, раздражение кожи. Но в целом новинка должна быть абсолютно безопасна для людей, сообщает VistaNews.ru.

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#здоровье #наука

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