Амурские «моржи» рекомендуют в Крещение приходить на прорубь трезвыми

Фото: Амур.инфо

На реке Зее, в районе Амурской, 1, завершили обустройство купелей. В этом году специалисты оборудовали здесь две проруби. Малая предназначена только для купания. В большой можно будет поплавать. Всего в Амурской области оборудуют 17 мест для крещенского купания.

Как сообщили в ГСТК, к 19 января в районе Амурской,1, поставят тёплые палатки, где можно будет переодеться и обогреться. Комплекс практически готов. Осталось только оборудовать лестничные спуски.

Председатель амурской федерации «Аквайс-спорт» Александр Брылин в эфире радио «Эхо Москвы в Благовещенске» рассказал, что желающие могут окунаться уже 18 января после 16 часов.

«Самая главная рекомендация – это трезвое состояние, можно взять горячий чай. Если мы видим, что человек на ногах не стоит, и чувствуем перегар, то мы стараемся таких людей не пускать, потому что это очень опасно для организма», – рассказал Александр Брылин.

Все планируемые к открытию места для купания проверяют государственные инспекторы ГИМС МЧС России по Амурской области. В этом году Приамурье оборудуют 17 мест для крещенского купания в нескольких населенных пунктах, пояснили Амур.инфо в пресс-службе МЧС.

«В местах расположения официально разрешенных купелей будет организовано дежурство спасателей, инспекторов ГИМС, внештатных инспекторов, врачей и полицейских для оказания, в случае необходимости, экстренной помощи пострадавшим, – пояснил главный госинспектор по маломерным судам Амурской области Иван Воробьев. – Как показывает статистика, во время крещенского купания на водоемах Амурской области случаев провала людей под лёд и гибели зарегистрировано не было. Тем не менее амурчанам не стоит забывать об элементарных правилах безопасности».

Главное управление МЧС России по Амурской области советует, кроме одежды для купания, взять полотенце и резиновые тапочки. До самой проруби необходимо идти в обуви. Нельзя прыгать в воду вниз головой или погружаться в нетрезвом состоянии, так как человек рискует получить спазм сосудов. Погружаться рекомендуется не спеша, с головой. В проруби необходимо быть всего несколько секунд, а затем нужно надеть халат и пойти в теплое место, где сразу выпить горячего чая.

Специалисты отмечают, что купание в крещенские морозы полезно только закаленным людям. Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолегочными заболеваниями, со слабым сердцем, проблемами с давлением. Если оно высокое, то в ледяной воде может произойти спазм сосудов или микроинсульт, а если пониженное, то есть опасность судорог или потери сознания. При купании в проруби запрещается оставлять детей без присмотра, выходить на лед большими группами, распивать спиртные напитки, выезжать на лед на автотранспорте.