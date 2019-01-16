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сегодня, 16:16 0

В Амурской области по телевидению будут тестировать сигнал экстренного оповещения

В Амурской области по телевидению будут тестировать сигнал экстренного оповещения
Фото: www.amur.info

Связисты Амурского филиала РТРС тестируют сигнал экстренного оповещения. Первоначальные испытания пройдут 17 января, их амурские телезрители не увидят. Новое тестирование – уже в телевизионном эфире – пройдет ночью с 20 на 21 января.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть выполняет функцию по доставке информации до каждого жителя страны. Поэтому, в случае необходимости, в состав первого мультиплекса может быть «врезан» дополнительный пакет информационных сообщений о возможных чрезвычайных ситуациях на территории Амурской области. Такие информационные сообщения разработаны Амурским центром гражданской защиты и пожарной безопасности. В случае ЧС все телепрограммы на первых десяти каналах прекратятся, и начнется вещание необходимого информационного сообщения. Ранее информация чрезвычайной важности передавалась только холдингом ВГТРК.

Тестирование в четверг, 17 января, стартует в 10 часов утра. На этот раз сигнал не выйдет эфир, специалисты лишь проверят работу системы. Через несколько дней – ночью с 20 на 21 января – тестирование сигнала экстренного оповещения пройдет в телевизионном эфире.

В пресс-службе филиала РТРС «Амурский ОРТПЦ» предупреждают жителей Амурской области, которые ночью могут увидеть информационное табло, что это всего лишь тестирование.

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#связь

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