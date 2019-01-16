На отлов и содержание собак, погибших в Чигирях, предположительно, выделяли бюджетные деньги

Фото: Амур.инфо

Как сообщает амурское правительство, срок муниципального контракта истек 20 декабря 2018 года. После чего всех собак передали собственнику приюта (Вячеславу Золотареву – Прим.ред), который и несет ответственность за их содержание.

16 января на территории приюта в Чигирях специалисты обнаружили 21 живую собаку и 47 трупов животных. На участке работали сотрудники управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области и природоохранной прокуратуры. По информации зоозащитников, до визита надзорных органов, с 7 по 16 января, волонтеры и просто неравнодушные люди забрали из приюта больше 30 едва живых собак.

«Это вопиющий факт, и уголовное законодательство очень жестко регламентирует эти вещи. Поэтому, в соответствии с законом, виновные люди понесут соответствующее наказание», – сообщил губернатор Василий Орлов.

Мертвых собак зоозащитники привезли в областную ветеринарную лабораторию. Специалисты планируют провести вскрытие, чтобы в первую очередь исключить инфекцию, в частности, бешенство. Также предстоит определить причину смерти. Сколько времени это займет, неизвестно, так как трупы должны оттаять естественным путем, специально размораживать их нельзя, пояснил Амур.инфо глава областного управления ветеринарии Сергей Самохвалов. Проверку по факту гибели животных проводит природоохранная прокуратура.

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«В течение всего времени работы организации, управление ежегодно проводило внеплановые проверки по заявлению граждан, по выявленным нарушениям выдавались предписания, которые в установленные законом сроки исполнялись. О тех нарушениях, которые не находятся в юрисдикции управления, мы сообщали в контролирующие органы для дальнейшего разбирательства», – прокомментировал руководитель областного управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

Ежегодно бюджет области выделяет на отлов и содержание бездомных животных около 5 миллионов рублей. Эти средства распределяются по муниципальным образованиям области. Города и районы проводят конкурсы по выбору исполнителя контрактов. На каждую собаку в среднем расходуется по 22 тысячи рублей за полгода. В сумму входят отлов, стерилизация, чипирование и другие расходы.

Всего, по информации управления ветеринарии области, за 2018 год с Вячеславом Золотаревым заключили контракты на отлов и содержание животных администрации четырех городов (Благовещенск, Свободный, Циолковский, Шимановск) и пяти районов (Благовещенский, Завитинский, Архаринский, Мазановский и Ромненский). Самые большие суммы денежных средств на эти цели из регионального бюджета выделили областному центру Приамурья.

Так, весной 2018 года администрация Благовещенска заключила контракт с бизнесменом на отлов и транспортировку бездомных собак на сумму больше 67 тысяч рублей, на эти деньги нужно было отловить 50 животных (по 1 342 рубля на каждую). Той же весной город заключил с ним контракт на содержание собак на сумму 845 тысяч рублей.

Кроме того, в сентябре мэрия Благовещенска заключила с Вячеславом Золотаревым контракт на отлов и транспортировку животных на сумму 134 тысячи рублей. Предполагался отлов 100 животных (также по 1 342 рубля на каждого). Тогда же был заключен контракт на содержание отловленных собак на сумму 796 тысяч рублей. Таким образом за год на регулирование численности безнадзорных животных мэрия потратила почти два миллиона рублей.