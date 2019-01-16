Амурчанин разбил окно в отделе судебных приставов

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Жителя Амурской области привлекли к административной ответственности, также он отбыл сутки административного ареста после происшествия в отделе судебных приставов. Мужчина, являясь должником по алиментам, разбил окно в отделе, чтобы совершить побег.

Происшествие случилось в Райчихинске. Амурчанин долгое время игнорировал родительские обязанности, в результате образовался долг в размере 400 тысяч рублей. По постановлению судебного пристава-исполнителя, мужчина подлежал принудительному приводу в отдел судебных приставов. Однако должник отказался выполнять законные требования должностного лица.

Судебный пристав предупредил амурчанина об административной ответственности за неисполнение его законных требований. В отношении должника был составлен протокол об административном правонарушении, и мужчину все же доставили в отдел судебных приставов.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области, амурчанин попытался сбежать от приставов через разбитое им окно в кабинете. Это происходило на втором этаже отдела. Действия мужчины пресекли, на место вызвали полицейских.

Отмечается, что пострадавших нет, включая самого нарушителя.

Правоохранители привлекли должника к административной ответственности по статьям 20.1 «Мелкое хулиганство» и 20.21 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Мужчине было назначено наказание в виде 24 часов административного ареста.