Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:56 3

Амурчанин разбил окно в отделе судебных приставов

Амурчанин разбил окно в отделе судебных приставов
Фото: r28.fssprus.ru

Жителя Амурской области привлекли к административной ответственности, также он отбыл сутки административного ареста после происшествия в отделе судебных приставов. Мужчина, являясь должником по алиментам, разбил окно в отделе, чтобы совершить побег.

Происшествие случилось в Райчихинске. Амурчанин долгое время игнорировал родительские обязанности, в результате образовался долг в размере 400 тысяч рублей. По постановлению судебного пристава-исполнителя, мужчина подлежал принудительному приводу в отдел судебных приставов. Однако должник отказался выполнять законные требования должностного лица.

Судебный пристав предупредил амурчанина об административной ответственности за неисполнение его законных требований. В отношении должника был составлен протокол об административном правонарушении, и мужчину все же доставили в отдел судебных приставов.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области, амурчанин попытался сбежать от приставов через разбитое им окно в кабинете. Это происходило на втором этаже отдела. Действия мужчины пресекли, на место вызвали полицейских.

Отмечается, что пострадавших нет, включая самого нарушителя.

Правоохранители привлекли должника к административной ответственности по статьям 20.1 «Мелкое хулиганство» и 20.21 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Мужчине было назначено наказание в виде 24 часов административного ареста.

Просмотров всего: 1225

#происшествия

распечатать


Происшествия

В гибели монтера пути в Возжаевке разбираются следователи

Происшествия 9

Из чигиринского приюта «Дружок» вывезли целый грузовик собачьих трупов (фото, видео 18+)
В России и мире

Молодой человек играл в прятки и умер
Общество 6

Благовещенец поблагодарил полицейских, отучивших соседа курить в подъезде
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • yuri64

    yuri64
    1 час назад

    Фашисты! Привлечь к уголовной ответственности и чтоб реальный срок влупили! Живодеры долбаные!

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    yuri64

    Фашисты! Привлечь к уголовной ответственности и чтоб реальный срок влупили! Живодеры долбаные!



    Да ладно Вам, зачем так за стекло переживать.

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    53 минуты назад

    АУЕшник не пришел к успеху

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь