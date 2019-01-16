Из чигиринского приюта «Дружок» вывезли целый грузовик собачьих трупов (фото, видео 18+)

Трупы собак, найденные в Чигиринском приюте для животных, доставили в областную ветеринарную лабораторию. Их обследуют, а затем утилизируют. Вывоз трупов зоозащитники организовали своими силами.

Волонтеры решили сделать все самостоятельно, не дожидаясь помощи того же муниципалитета, чтобы ускорить процесс, в том числе выяснения причин, по которым животные скончались.

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Поэтому они заказали, оплатили услуги грузовика и сами перенесли трупы животных в кузов. Их в общей сложности насчитали около 50.

«Зоозащитники сделали это по согласованию с полицией и в присутствии полиции. Оплатили этот грузовик. Таскали волонтер и наш Евгений Леонидович из "Острова спасения", никто не остался помогать. Своими силами было решено, чтобы ускорить процесс, поэтому не стали дожидаться инициативы от того же муниципалитета, потому что сколько ни бьются зоозащитники, он (владелец приюта Золотарёв – Прим. ред.) всегда выходил сухим из воды. Может, и были какие-то административные взыскания, не более того. Сейчас трупы на Нагорной, где находится ветеринарная государственная лаборатория. Там будет проводиться вскрытие. Все очень серьезно, чтобы человек уже не смог уйти от ответственности. Зоозащитники забирают оставшихся в приюте животных, которые очень истощены. На сегодняшний день мы забрали сегодня 6, завтра еще поедем забирать. Также забирают "Шанс", "Горячие сердца" – все зоозащитники, свободные волонтеры, просто любители животных. Все абсолютно кинулись на выручку этим животным», – прокомментировала заместитель руководителя общественной организации любителей животных «Остров спасения» Нина Стельмахова.

Нина Владимировна рассказала, что еще до нового года общалась с четой Золотаревых, которым принадлежит ославившийся приют «Дружок», – зоозащитники уже окрестили его приютом смерти и «собачьи Освенцимом».

«До нового года, когда зоозащитники подняли шум, я вышла на Золотарева с вопросом, чтобы взять животных, он переправил к супруге. Она встретила все в штыки поначалу, сказала: "Пока не будет подписан акт приема-передачи муниципалитету, чтобы мне оплатили, я никому ничего не отдам". Она сказала и скинула мне фотографии, что закупили 40 мешков корма, потому что они уезжали на месяц в Таиланд. Я привыкла людям доверять и успокоилась. А потом появилась вся эта информация», – сокрушается Нина Стельмахова.

Она предполагает, что если бы Золотарев разрешил забрать из приюта животных, то многим из них удалось бы избежать смерти.

После возникшего резонанса Нина Владимировна вновь связалась с Вячеславом Золотаревым, который по-прежнему находится на отдыхе за границей. Уже как член общественной палаты Амурской области она попросила дать распоряжение на выдачу животных, находящихся в приюте, так как ситуация приняла серьезный оборот. По словам Нины Владимировны, Золотарев ответил на это голосовым сообщением следующего содержания: «В настоящее время в моем приюте не содержится ни одной муниципальной собаки. Все животные, содержащиеся в моем личном приюте, являются моей частной собственностью. Я советую вам не лезть в мои частные дела. Я не прихожу к вам и не прошу отдать ваше личное имущество. Поэтому если еще раз от вас поступят такие предложения, я подам на вас в прокуратуру».

Но прокуратура уже заинтересовалась деятельностью самого Золотарева. По факту информации, размещенной на Амур.инфо о найденных в приюте трупах собак и голодающих животных, сначала начала проверку прокуратура Благовещенского района, а затем и межрайонная природоохранная прокуратура.

«В средствах массовой информации была опубликована статья, что в данном приюте жестоко обращаются с животными. По данному факту была организована проверка Благовещенской природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов управления ветеринарии. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – рассказал помощник Благовещенского межрайонного природоохранного прокурора Михаил Клюшниченко.

Свою проверку проводит городская полиция. Тем временем зоозащитники открыто говорят, что случившееся – результат отсутствия контроля за деятельностью приюта «Дружок», на который неоднократно поступали нарекания со стороны волонтеров.

«Существует приют, который исполняет государственные контракты. Все-таки должен быть какой-то мониторинг, как содержатся там животные. Постоянно поступают в муниципалитет сигналы. Буквально до нового года волонтер приходила, писала заявление на то, чтобы из этого приюта ей выдали животных. От нее открестились, и все. Я считаю, что, когда организация исполняет государственный контракт, должны быть какие-то проверки не просто раз в полгода по факту выполнения работ, а обязательно нежданно-негаданно должны смотреть. Я считаю, что это однозначно упущение. Это мое мнение и мнение многих волонтеров, потому что сигналы о плохом содержании поступали постоянно», – говорит Нина Стельмахова.

С просьбой прокомментировать ситуацию, сложившуюся вокруг приюта «Дружок», а также объяснить, каким образом власти контролировали деятельность приюта, корреспондент Амур.инфо направил в городскую администрацию запрос.