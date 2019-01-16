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16января
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сегодня, 15:29 1

Детский омбудсмен встретилась с зампредом амурского правительства

Детский омбудсмен встретилась с зампредом амурского правительства
Фото: www.instagram.com

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова встретилась в Москве с заместителем губернатора по социальным вопросам Амурской области Ольгой Лысенко. Во время встречи обсуждалась программа по совершенствованию мер социальной политики в сфере детства.

Как сообщила детский омбудсмен, программу разработали в Амурской области. «Также подготовлен план устранения выявленных в ходе наших проверок, нарушений в детских учреждениях региона», – написала Анна Кузнецова в своем инстаграм-аккаунте, опубликовав фото вместе с Ольгой Лысенко.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в начале декабря Кузнецова заявила о многочисленных нарушениях в амурских детдомах. После этого в регионе начались проверки. Расследование прокуратуры подтвердило нарушения. Заместитель губернатора Амурской области Ольга Лысенко получила выговор.

Отдельно на встрече Кузнецовой и Лысенко обсуждалась ситуация с заражением детей гепатитом С. «Расследование идет, и виновные будут найдены. Но сейчас главное – это помочь детям с лечением», – написала детский омбудсмен.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», документы на всех амурских детей, которые оказались заражены гепатитом С, переданы в московскую клинику. Лечение юных амурчан оценивается в 100 миллионов рублей.

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#дети #закон #областная власть

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Комментарии
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  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    6 минут назад

    Отхватила по полной со всех сторон. И это только начало.

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