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16января
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сегодня, 15:06 0

Молодой человек играл в прятки и умер

Молодой человек играл в прятки и умер
Фото: Амур.инфо

В американском городе Детройт, штат Мичиган, во время игры в прятки погиб 21-летний парень. Вместе с друзьями он зашел в заброшенное здание, но его тело нашли только через день.

Группа друзей играла на девятом этаже заброшенного складского здания, которое пустовало с 2002 года. Когда друзья не сумели отыскать одного из участников игры в прятки, они разошлись по домам, подумав, что он ушел раньше.

На следующий день друзья вернулись и продолжили поиски, так как домой молодой человек не возвращался. Тело исчезнувшего игрока обнаружили на груде мусора в шахте лифта на первом этаже. По всей видимости, он упал туда накануне, когда пытался спрятаться. Обстоятельства его гибели расследует полиция, сообщает «Лента.ру».

В 2016 году в амурском лагере «Белые горы» погиб вожатый во время игры в прятки с детьми. Молодой человек влез в трансформаторную будку и получил удар током.

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#происшествия #США

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