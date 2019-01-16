Мэрия Благовещенска через суд требует возместить убытки из областного бюджета

Администрация города Благовещенска обратилась в Арбитражный суд Амурской области с исковым заявлением о взыскании 10 723 756 рублей, которые были потрачены мэрией областного центра на приобретение жилых помещений для горожан-инвалидов.

В заявлении указано, что с администрации Благовещенска взыскали деньги на приобретение квартир для шести граждан-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях. Однако, в городской бюджет средств из областного или федерального бюджетов на обеспечение жильем инвалидов, имеющих право на дополнительную жилую площадь, не поступало. Также не передавались в муниципальную собственность жилые помещения, с целью предоставления их по договорам социального найма инвалидам.

Исходя из позиции истца – городской администрации – права граждан-инвалидов защищены и реализованы за счет органа местного самоуправления, к полномочиям которого указанные вопросы не относятся. Поэтому администрация города просит взыскать с Амурской области за счет средств казны Амурской области в лице областного министерства финансов убытки городского бюджета муниципального образования города Благовещенска в размере 10 723 756 рублей.

Предварительное судебное заседание по делу назначено в Арбитражном суде Амурской области на 24 января, сообщает сайт суда.