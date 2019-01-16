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16января
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Благовещенец поблагодарил полицейских, отучивших соседа курить в подъезде

Благовещенец поблагодарил полицейских, отучивших соседа курить в подъезде
Фото: www.amur.life

Житель Благовещенска Павел Демихов письменно поблагодарил начальника управления МВД России по Амурской области Николая Аксенова за работу подчиненных. Полицейские помогли горожанину в борьбе с соседом, любившим курить в подъезде.

Павел рассказал, что его сосед курил в подъезде. На замечания мужчины курильщик не реагировал. Когда в начале января неприятная ситуация повторилась, Павел Демихов решил снять административное правонарушение на камеру мобильного телефона. Увидев это, сосед повел себя агрессивно. Тогда Павел позвонил в полицию.

Стражи правопорядка и дружинник побеседовали с правонарушителем, и тот пообещал больше не курить в подъезде. «Таким образом неприятный инцидент был исчерпан: больше мужчина не курит на лестничной клетке», – сообщает амурское управление МВД.

Павел отметил, что наряд полиции прибыл оперативно, а сотрудники вели себя корректно и профессионально. «Прошу каким-либо образом отблагодарить их за образцовое исполнение своих обязанностей», – говорится в письме.

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#жизнь #закон #происшествия

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