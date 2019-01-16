Второе за день массовое ДТП случилось в Благовещенске

Фото: instagram.com/blag_dtp

16 января в Благовещенске произошло массовое ДТП – второе за день. В районе дома № 153 по улице Ленина столкнулись несколько автомобилей. Фото с места происшествия появились в социальных сетях.

По информации «Сканера», участниками аварии стали четыре машины. Есть ли пострадавшие, неизвестно. В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» пообещали предоставить информацию о ДТП позже.

Ранее сообщалось об аварии с участием пяти машин в Благовещенске в районе перекрестка улиц 50-летия Октября и Октябрьской.