Портал областного правительства вошел в тройку лидеров в рейтинге открытости

В конце 2018 года проектный центр «Инфометр» провел аудит открытости региональной власти. По итогам проведенного анализа портал правительства Амурской области находится в рейтинге на третьем месте с оценкой 95 %.

Специалисты центра посмотрели, как высшие региональные органы исполнительной власти выполняют рекомендации по обеспечению открытости их работы в интернете. Регионы оценивали по 22 параметрам, анализируя планы и отчеты органа власти, а также информацию об участии граждан в деятельности органа и инструменты участия.

По закону все органы власти (а также школы, больницы, застройщики и многие другие) обязаны иметь свои сайты и размещать на них определенную законом информацию. Также эти сайты должны быть удобными для пользователей и отвечать современным IT-требованиям.

В конце 2017 года «Открытое правительство» утвердило методические рекомендации по открытости региональной власти. Было запланировано, что к 2019 году интернет-порталы всех регионов будут приведены в соответствие рекомендациям. Данный документ включает требования по размещению сведений о деятельности органа власти в интернете, обеспечению возможности работы с открытыми данными, публикации нормативно-правовых актов и прочих документов, а также вовлечению граждан в общественное обсуждение готовящихся решений, сообщает пресс-служба областного правительства.